Nika Kovač / Med 10 finalisti za nagrado Fundacije Kofija Annana

Nagrado podeljujejo mladim vodjem med 18. in 30. letom

Nika Kovač

© Uroš Abram

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač se je uvrstila med deset finalistov za svetovno nagrado Kofi Annan NextGen Democracy Prize, ki jo Fundacija Kofija Annana mladim aktivistom med drugim podeljuje za izjemno intelektualno in/ali aktivno vodenje pri zagovarjanju, promociji ali obnavljanju demokracije.

Kot so objavili v fundaciji, je Kovač "cenjena zagovornica človekovih pravic in demokracije iz Slovenije". Spomnili so, da se je izobraževala na področju socialne in kulturne antropologije in da je oborožena s tem znanjem ustanovila raziskovalni Inštitut 8. marec, "ki se osredotoča na obravnavanje socialne in ekonomske neenakosti".

Navedli so še, da je koordinirala odmevne kampanje, med njimi za enakopravnost skupnosti LGBT, brezplačna šolska kosila in zaščito vodnih virov. Svoje delovanje gradi na sodelovanju, trajnostni krepitvi skupnosti ter široki podpori posameznikov in organizacij, so dodali. "Njena prizadevanja so pripeljala do zakonskih sprememb in prepoznavnosti," so sklenili.

Kovač je v odzivu podčrtala, "da si dosežek deli z vsemi, ki so si v zadnjih letih prizadevali zgraditi pravičnejšo družbo".

Neodvisno neprofitno Fundacijo Kofija Annana s sedežem v Ženevi je leta 2007 ustanovil nekdanji generalni sekretar Združenih narodov Annan. Njen namen je pomagati pri grajenju miroljubne, demokratične in odporne družbe.

Nagrado Kofi Annan NextGen Democracy Prize podeljujejo mladim vodjem med 18. in 30. letom. Nagrajenec prejme 10.000 dolarjev in enoletno mentorstvo pri priznanem strokovnjaku s področja demokracije, je zapisano na spletni strani fundacije.