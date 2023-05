EU / V katerih državah so mladi delovno najmanj aktivni?

Najmanj delovno aktivni mladi v Romuniji

Delež mladih v EU, starih med 15 in 29 let, ki leta 2022 niso bili niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje in usposabljanje za delo, se je gibal od 4,2 odstotka na Nizozemskem do 19,8 odstotka v Romuniji. Slovenija se uvršča med države z najnižjimi stopnjami neaktivnosti v tem delu prebivalstva, kažejo podatki Eurostata.

Najmanjši delež tistih, ki niso bili niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje in usposabljanje za delo, so v minulem letu zabeležili na Nizozemskem. Na drugo mesto se je s 5,7-odstotnim deležem uvrstila Švedska, sledijo Malta (7,2), Luksemburg (7,4), Danska (7,9), Portugalska (8,4) in Slovenija (8,5), ugotavlja poročilo, ki ga je minuli teden objavil evropski statistični urad.

Slovenija se je tako uvrstila med države, ki so že lani ali prej dosegle dolgoročni cilj zmanjšanja deleža takšnih mladih odraslih do leta 2030 pod devet odstotkov.

Evropsko povprečje je znašalo 11,7 odstotka. Med državami članicami Evropske unije sta povprečje z 19 in več odstotki najbolj presegli Italija in Romunija. Na Hrvaškem je stopnja neaktivnosti med mladimi odraslimi znašala 13,3 odstotka.

Skupni delež mladih odraslih, ki niso bili niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje in usposabljanje za delo, se je v EU med letoma 2012 in 2022 zmanjšal za 4,3 odstotne točke. Med državami članicami se je daleč najbolj zmanjšal na Irskem, opazen napredek pa je bil storjen tudi v Grčiji, Bolgariji in Španiji. Negativen trend na tem področju so v zadnjem desetletju izmerili zgolj v Romuniji in Avstriji.