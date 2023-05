Kosovo / Vučić Srbe pozval, naj se ne spuščajo v konflikt z Natom

EU ostro obsodila nasilje nad pripadniki Kforja na Kosovu

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je ponoči najostreje obsodil nasilje nad pripadniki Kforja v občini Zvečan na severu Kosova ter pozval k takojšnji deeskalaciji razmer. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem Srbe pozval, naj se ne spuščajo v konflikt z Natom. Danes pa se je tudi sestal z veleposlaniki držav kvinte in EU.

"EU najostreje obsoja šokantno nasilje v Zvečanu. Nasilje zoper misijo Kfor, novinarje, civiliste in policijo je popolnoma nesprejemljivo. Kosovske oblasti in protestnike pozivamo, naj deeskalirajo razmere. Pričakujemo tudi, da bosta strani ravnali odgovorno in v okviru dialoga nemudoma poiskali politično rešitev," je na Twitterju zapisal Borrell.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v izrednem nagovoru v ponedeljek zvečer opozoril, da je bilo v spopadih na severu Kosova ranjenih najmanj 52 Srbov, od tega trije huje. Kot je dejal, Srbov ne moti prisotnost misije Kfor, temveč "prisotnost kosovske specialne policije (Rosu) in lažnih županov".

"EU najostreje obsoja šokantno nasilje v Zvečanu. Nasilje zoper misijo Kfor, novinarje, civiliste in policijo je popolnoma nesprejemljivo. Kosovske oblasti in protestnike pozivamo, naj deeskalirajo razmere. Pričakujemo tudi, da bosta strani ravnali odgovorno in v okviru dialoga nemudoma poiskali politično rešitev."



Josep Borrell,

visoki zunanjepolitični predstavnik EU

Vojake Natove misije je obtožil, da kljub zagotovilom niso storili dovolj, da bi zaščitili Srbe in preprečili po njegovem mnenju nezakonit prevzem občin na severu Kosova. Ob tem se je zavzel, da bo Srbija storila vse za ohranitev miru. "Srbi morajo vedeti, da imajo odgovorno vodstvo in da bomo dali vse od sebe, da ohranimo mir. Ne bomo dovolili preganjanja ali ubijanja naših ljudi na Kosovu," je dodal.

Prav tako je Srbe na severu Kosova pozval, naj se ne spuščajo v konflikte z Natom, češ da si tega najbolj želi kosovski premier Albin Kurti, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Kurti se je sinoči sestal z veleposlaniki držav kvinte - ZDA, Velike Britanije, Francije, Italije in Nemčije - ter EU in sporočil, da je zaskrbljen zaradi napada na kosovsko policijo, pripadnike misije Kfor in novinarje.

"Srbi morajo vedeti, da imajo odgovorno vodstvo in da bomo dali vse od sebe, da ohranimo mir. Ne bomo dovolili preganjanja ali ubijanja naših ljudi na Kosovu."



Aleksandar Vučić,

srbski predsednik

"Delim zaskrbljenost zaradi nasilja in obsojam napade. Ultranacionalistični srbski grafiti na Natovih vozilih so temen opomin na Kosovu. Zavzemamo se za mir in varnost," je še zapisal na Twitterju.

Z veleposlaniki držav kvinte in EU se je danes sestal tudi Vučić. Tekom dneva pa se namerava ločeno sestati še z veleposlanikoma Rusije in Kitajske.

Ponedeljkovi spopadi so izbruhnili potem, ko se je več sto Srbov zbralo pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku na severu Kosova. Zahtevali so umik kosovske policije ter novoizvoljenih županov, etničnih Albancev. V spopadih je bilo po navedbah Vučića ranjenih več kot 40 pripadnikov misije Kfor.

Danes je na severu Kosova mirno. V omenjenih občinah ostaja povečana prisotnost kosovske policije in pripadnikov Kforja. Srbi pa tudi za danes napovedujejo proteste, na katerih bodo ponovno pozvali k umiku novoizvoljenih županov.

Srbi na severu Kosova se namreč niso udeležili aprilskih lokalnih volitev in nočejo sprejeti albanskih novoizvoljenih županov v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva.

bAT_IPFBrSQ

d2Hc5u5k-ms

3u56huRrlxs