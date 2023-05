Kijev / Ukrajina sestrelila 29 od 31 ruskih dronov

Rusija je sprožila nove napade z brezpilotnimi letalniki na Kijev, v katerih je umrla najmanj ena oseba, štirje ljudje so ranjeni

Rusija je zgodaj davi sprožila nove napade z brezpilotnimi letalniki na Kijev, v katerih je umrla najmanj ena oseba, štirje ljudje so ranjeni, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila več kot 29 od 31 brezpilotnih letalnikov, večinoma nad Kijevom in širšo regijo, so sporočile ukrajinske oblasti.

"Med 23.30 in 4.30 so ruske okupacijske sile napadle Ukrajino z 31 brezpilotnimi letali šahed-136/131, od katerih so jih 29 sestrelili," so ukrajinske letalske sile sporočile na družbenih omrežjih in dodale, da so bili skoraj vsi droni sestreljeni v bližini prestolnice in njenega širšega območja.

Alarmi za zračni napad so se ponoči oglasili tudi v več drugih regijah v osrednji Ukrajini ter na jugu države.

"Današnji napad je že tretji v zadnjih 24 urah. Ruske sile so tudi v ponedeljek na Kijev izstrelile vrsto raket, zaradi česar so se prebivalci zatekli v zaklonišča."



Vojaška uprava Kijeva

Ostanki sestreljenega letalnika so v Kijevu padli na stanovanjski blok, ki je zagorel, pri tem pa je umrl civilist, še štirje so ranjeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Še vedno potekajo iskalne akcije, saj so pod ruševinami morda še vedno ujeti ljudje.

Ostanki sestreljenih dronov so poškodovali tudi več drugih stavb in avtomobilov v Kijevu. Po navedbah vodje vojaške uprave Kijeva Sergeja Popka je Rusija napad izvedla z brezpilotnimi letalniki iranske proizvodnje.

Kot je sporočila vojaška uprava Kijeva, je bil današnji napad že tretji v zadnjih 24 urah. Ruske sile so tudi v ponedeljek na Kijev izstrelile vrsto raket, zaradi česar so se prebivalci zatekli v zaklonišča. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v ponedeljek zvečer zahvalil ukrajinski zračni obrambi, ki je rešila več sto življenj, poroča dpa.

pX5-9tj1L34

dt1VITcr8oY

ag8arxC9g-c