Kitajska / V vesolje poslala prvega civilista

Doslej so bili vsi kitajski astronavti pripadniki kitajske vojske

Kitajska je danes na svojo vesoljsko postajo Tiangong poslala tričlansko posadko, ki vključuje tudi prvega civilista. Doslej so bili namreč vsi kitajski astronavti pripadniki kitajske vojske. Nova posadka bo na vesoljski postaji ostala približno pet mesecev, stara pa naj bi se na Zemljo vrnila v soboto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tričlanska posadka je na krovu vesoljskega plovila Shenzhou-16 iz satelitskega izstrelišča Jiuquan na severozahodu Kitajske vzletela ob 1.30 po srednjeevropskem času. "Izstrelitev je bila uspešna, astronavti pa so v dobrem stanju," je sporočil Zou Lipeng, direktor centra Jiuquan.

Posadko vodi poveljnik Jing Haipeng, na krovu plovila pa sta tudi inženir Zhu Yangzhu in profesor na pekinški univerzi Beihang Gui Haichao, prvi civilist, ki ga je Kitajska poslala na svojo vesoljsko postajo Tiangong. Z njegovim poletom v vesolje si Peking prizadeva odpreti vrata prihodnjim civilnim odpravam.

Haichao bo med misijo vodil znanstvene poskuse na postaji, ki bodo osredotočeni na preučevanje "novih kvantnih pojavov, visoko natančnih vesoljskih časovno-frekvenčnih sistemov, preverjanja splošne teorije relativnosti in izvora življenja", je pojasnil tiskovni predstavnik kitajske vesoljske agencije (CMSA) Lin Xiqiang.

Vsi trije člani posadke bodo v Zemljini orbiti ostali približno pet mesecev. Trenutna posadka na vesoljski postaji Tiangong pa naj bi se na Zemljo vrnila v soboto.

Kitajska je v prizadevanjih, da bi v vesolju dohitela ZDA in Rusijo, v svoj vesoljski program v zadnjih letih vložila milijarde evrov in že dosegla nekatere uspehe. Med drugim uspešno upravlja raziskovalno vozilo na Marsu, izvedla pa je tudi več misij na Luno. Do leta 2030 si želi na Luno zopet poslati človeka.

Vesoljske ambicije Pekinga je deloma okrepila tudi ameriška prepoved kitajskega sodelovanja na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) leta 2011 zaradi domnevnega pomanjkanja preglednosti kitajskega vesoljskega programa.

