Evropski komisar / »Ne bomo oklevali z ukrepanjem, če bo treba«

Bruselj o stanju vladavine prava na Poljskem in Madžarskem

Reynders je pred današnjo razpravo o vladavini prava na Poljskem v okviru 7. člena Pogodbe EU povedal, da v tej državi ni pravega napredka glede neodvisnosti sodstva.

Evropski komisar Didier Reynders je zaskrbljen zaradi poljskega zakona o ustanovitvi preiskovalne komisije o morebitnem ruskem vplivu na Poljskem. Pred zasedanjem ministrov za zadeve EU, na katerem bodo obravnavali stanje vladavine prava na Poljskem in Madžarskem, je dejal, da je Bruselj pripravljen ukrepati, če bo treba.

Bruselj pa skrbi predvsem nedavno sprejeta zakonodaja o posebni komisiji, ki bi lahko posameznikom odvzela pravico do izvolitve na javno funkcijo. To bo mogoče storiti z upravno odločitvijo brez možnosti sodne revizije, je povedal komisar.

"Komisija bo preučila zakonodajo, a ne bomo oklevali z ukrepanjem, če bo treba," je poudaril. Dodal je, da se ne morejo strinjati s sistemom, v katerem se ni mogoče pritožiti na upravno odločitev.

Gre za zakon o ustanovitvi preiskovalne komisije o morebitnem ruskem vplivu na Poljskem, ki ga je poljski predsednik Andrzej Duda podpisal v ponedeljek. Ob tem je napovedal, da bo ustavnemu sodišču naročil, naj preuči zakon.

Preiskovalna komisija bo preučila, ali so poljski javni uslužbenci med letoma 2007 in 2022 podlegli ruskemu vplivu in sprejeli odločitve, ki so škodovale varnosti države. Vsakomur, ki bo spoznan za krivega, bi lahko v skladu z zakonom za deset let prepovedali opravljanje določenih javnih funkcij.

Ministri za zadeve EU bodo na današnjem zasedanju opravili tudi razpravo o vladavini prava na Madžarskem. Reynders je povedal, da tudi v zvezi z Madžarsko ostajajo številne skrbi, pri čemer je izpostavil področja boja proti korupciji, akademske neodvisnosti in svobode medijev.

Razprava o Madžarski bo sicer potekala v senci predloga resolucije Evropskega parlamenta, v kateri naj bi ta izrazil zadržanost glede madžarskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici 2024.

Švedska ministrica za evropske zadeve Jessika Roswall, katere država trenutno predseduje Svetu, je pojasnila, da to ni na dnevnem redu današnjega zasedanja. Poudarila je zgolj, da pogodbe določajo, da se države članice menjavajo na čelu Sveta EU. Švedska ministrica od vseh predsedstev pričakuje, da bodo pošten posrednik in da bodo zastopala interese celotne EU.

Madžarska pravosodna ministrica Judit Varga, ki se udeležuje zasedanja v Bruslju, je zagotovila, da bo Madžarska predsedovala kot pošten posrednik.

"To je popoln nesmisel. Gre zgolj za politični pritisk Evropskega parlamenta," je dejala glede zahteve evropskih poslancev. Evropskemu parlamentu je ob tem očitala, da ne spoštuje odločitve madžarskih volivcev. Prav tako po njenem mnenju ne spoštuje vladavine prava, saj parlament nima nobene vloge pri določanju tega, kdo bo predsedoval.

Reynders pa je dejal, da komisija ne odloča o tem, katera država bo predsedovala Svetu EU. Napovedal je, da bodo prisluhnili razpravam o tem v parlamentu in Svetu.