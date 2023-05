Predsedniške volitve v Turčiji / Medijska pristranskost in omejitve svobode izražanja

Javni mediji so jasno dajali prednost trenutnemu predsedniku Erdoganu

Drugi krog predsedniških volitev v Turčiji so zaznamovale medijska pristranskost in omejitve svobode izražanja, ki so vodile v neenake pogoje za oba tekmeca, ocenjujejo evropski opazovalci. Skupaj s porabo javnih sredstev za kampanjo je imel tako trenutni predsednik in vnovičen zmagovalec Recep Tayyip Erdogan nepošteno prednost, ugotavljajo.

Opazovalci iz vrst Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PSSE) in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so v ponedeljek sporočili, da so javni mediji jasno dajali prednost trenutnemu predsedniku, podobno pa naj bi veljalo za številne zasebne medije. Ocenili so še, da je drugi krog volitev spremljala vse bolj podžigajoča in diskriminatorna retorika.

"Drugi krog volitev je prinesel jasnega zmagovalca. Kljub temu pa se je ta drugi krog odvil v okolju, ki v več pogledih ne ponuja pogojev za izvedbo demokratičnih volitev."



Frank Schwabe,

član delegacije PSSE

Obenem sicer ugotavljajo, da so same volitve potekale brez večjih težav in volivcem ponudile možnost izbire med "resničnima političnima alternativama", sporočilo povzemajo tuje tiskovne agencije.

"Drugi krog volitev je prinesel jasnega zmagovalca," je v sporočilu za javnost navedel član delegacije PSSE Frank Schwabe. "Kljub temu pa se je ta drugi krog odvil v okolju, ki v več pogledih ne ponuja pogojev za izvedbo demokratičnih volitev," je dodal.

Erdogan je v nedeljskem drugem krogu volitev osvojil 52 odstotkov glasov, kandidat združene opozicije Kemal Kilicdaroglu pa 48 odstotkov. Erdogan je po vnovični izvolitvi na položaj prejel čestitke z vsega sveta.

v9OtnYXpWiI