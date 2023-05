Na Kosovu novi protesti / »Obe strani morata prevzeti polno odgovornost«

Občinska poslopja varujejo pripadniki Kforja, protestniki pa še naprej pozivajo k umiku novoizvoljenih županov, etničnih Albancev

Le dan po nasilnih spopadih med pripadniki Kforja in kosovskimi Srbi v občini Zvečan na severu Kosova so se kosovski Srbi danes ponovno zbrali pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku. Občinska poslopja varujejo pripadniki Kforja, protestniki pa še naprej pozivajo k umiku novoizvoljenih županov, etničnih Albancev.

vFt4lqsNIIU

Pripadniki misije Kfor so okoli občinskega poslopja v Zvečanu postavili kovinske pregrade in zbranim kosovskim Srbom preprečujejo dostop. Pred poslopjem so parkirana tudi tri oklepna vozila kosovske policije. Demonstranti pa ponovno pozivajo k umiku novoizvoljenih županov, etničnih Albancev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več sto kosovskih Srbov se je že v ponedeljek zbralo pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku. Spopadi med pripadniki Kforja in kosovskimi Srbi so nato izbruhnili v Zvečanu, ranjenih pa je bilo 41 pripadnikov Kforja in 53 Srbov. Po podatkih kosovske policije je bilo zaradi sodelovanja v spopadih aretiranih pet Srbov.

_RdnorpIGms

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je danes sestal z veleposlaniki ZDA, Velike Britanije, Francije, Italije in Nemčije ter EU in jih opozoril, da "enostranske poteze Prištine vodijo v nasilje nad srbsko skupnostjo".

Kot pogoj za ohranitev miru v regiji je izpostavil potrebo po "takojšnjem umiku lažnih županov in pripadnikov kosovske specialne policije", poroča kosovski portal Kosovo Online.

"Obe strani morata prevzeti polno odgovornost za to, kar se je zgodilo, in preprečiti nadaljnje zaostrovanje."



Kfor

Misija Kfor je medtem sporočila, da so vojaki vselej nepristransko opravljali svoje naloge, s ciljem preprečiti zaostrovanje razmer. "Obe strani morata prevzeti polno odgovornost za to, kar se je zgodilo, in preprečiti nadaljnje zaostrovanje," je še dodala.

Na ponedeljkovo nasilje se je odzvala tudi italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je izpostavila, da je bilo med 41 ranjenimi pripadniki mirovnih sil tudi 14 italijanskih vojakov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"To, kar se dogaja, je popolnoma nesprejemljivo," je dejala in pozvala vse vpletene strani, naj "nemudoma naredijo korak nazaj in tako prispevajo k zmanjšanju napetosti". "Italijanska vlada je popolnoma zavezana miru in stabilnosti na Zahodnem Balkanu, zato bomo še naprej sodelovali z našimi zavezniki," je še dodala.

eCy8zEFaZps

GtIvIlvNll4