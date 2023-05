NATO na Kosovo pošilja dodatne sile

Napotitev dodatnih Natovih sil na Kosovo je ukrep, s katerim želi zveza NATO vzdrževati varnost

Zveza Nato je danes napovedala, da bo na Kosovo poslala dodatne sile, potem ko je bilo v ponedeljkovih spopadih med srbskimi protestniki in pripadniki Natove misije Kfor ranjenih najmanj 30 pripadnikov misije. Ob tem so pri zvezi vse strani, vpletene v nemire na severu Kosova, pozvali h koncu nasilja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Napotitev dodatnih Natovih sil na Kosovo je premišljen ukrep, s katerim želimo zagotoviti, da ima Kfor zmogljivosti, ki jih potrebuje za vzdrževanje varnosti v skladu z našim mandatom Varnostnega sveta ZN," je sporočil admiral Stuart B. Munsch, poveljnik poveljstva zavezniških združenih sil v Neaplju, in pohvalil pripadnike Kforja, ki so po njegovi oceni v nemirih posredovali "hitro, zadržano in strokovno".

"Nasilje se mora končati, vse strani pa morajo prenehati z dejanji, ki spodkopavajo mir v vseh skupnostih na Kosovu," je pozval admiral. Zveza Nato je na Zahodni Balkan že poslala operativne rezervne sile, ki bodo pripravljene na premik v sedmih dneh.

Po besedah B. Munscha je bilo "dodatnemu večnacionalnemu bataljonu rezervnih sil odrejeno, da se njegov status pripravljenosti za razporeditev zmanjša s 14 na sedem dni, da bo po potrebi lahko okrepil sile Kfor", navaja AFP.

Incidente na Kosovu je danes komentiral tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. "Ostro obsojamo neizzvane napade na enote Kforja na severu Kosova, v katerih je bilo ranjenih 30 pripadnikov mirovnih sil. Takšni napadi so nesprejemljivi in se morajo končati," je poudaril.

Po Stoltenbergovih besedah naj bi na Kosovo poslali kontingent približno 700 vojakov. Trenutno je v tej državi v okviru misije Kfor pod vodstvom Nata nameščenih približno 3800 vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ponedeljkovi spopadi na severu Kosova so izbruhnili, potem ko se je več sto Srbov zbralo pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku. Zahtevali so umik kosovske policije ter novoizvoljenih županov teh občin, etničnih Albancev. V spopadih je bilo ranjenih 30 pripadnikov misije Kfor in 53 Srbov.

Srbi na severu Kosova se namreč niso udeležili aprilskih lokalnih volitev in nočejo sprejeti albanskih novoizvoljenih županov v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva.

Danes je bilo na severu Kosova mirno. V omenjenih občinah ostaja povečana prisotnost kosovske policije in pripadnikov Kforja. Lokalni Srbi so se sicer spet udeležili protestov, na katerih so ponovno pozvali k umiku novoizvoljenih županov. Današnji shodi so po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug minili brez incidentov, za jutri pa so napovedane nove demonstracije.

