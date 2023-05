»Davek, ki ga plačujejo otroci, je iz dneva v dan bolj uničujoč«

Unicef opozarja, da 13,6 milijona otrok v Sudanu potrebuje humanitarno pomoč

Adele Khodr, regionalna Unicefova direktorica za Bližnji vzhod in Severno Afriko

Po več kot šestih tednih spopadov med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF v Sudanu več kot 13,6 milijona tamkajšnjih otrok nujno potrebuje humanitarno pomoč, kar je največje število pomoči potrebnih doslej, je včeraj sporočil Sklad ZN za otroke (Unicef). Že pred konfliktom je sicer pomoč potrebovalo skoraj devet milijonov sudanskih otrok.

"Medtem ko se konflikt v Sudanu nadaljuje, je davek, ki ga plačujejo otroci, iz dneva v dan bolj uničujoč," je dejala Adele Khodr, regionalna Unicefova direktorica za Bližnji vzhod in Severno Afriko. Po njenih besedah si ti otroci zaslužijo priložnost, da preživijo in ponovno zaživijo svoje življenje, obenem pa nihče ne bi smel varčevati s prizadevanji za zaščito otrok in njihovih pravic.

Unicef opozarja, da so bile razmere za sudanske otroke že pred konfliktom izjemno težke, zdaj pa so katastrofalne. Dostop do hrane, čiste pitne vode, elektrike in telekomunikacij je nezanesljiv, cenovno nedosegljiv ali pa sploh ne obstaja. Svoje domove je bilo primoranih zapustiti več kot milijon ljudi, vključno s 319.000, ki so se zatekli v sosednje države. Med temi naj bi bila polovica otrok.

Po oceni Unicefa bosta imela razseljenost ter pomanjkanje osnovnih socialnih storitev in zaščite brez takojšnjega in obsežnega humanitarnega odziva uničujoče in dolgoročne posledice za otroke. "Ti otroci niso le številke, so posamezniki z družinami, sanjami in upi. So prihodnost Sudana in ne moremo le nemo opazovati kako nasilje uničuje njihova življenja," je poudarila Khodr.

Unicef za pomoč Sudanu potrebuje 838 milijonov ameriških dolarjev, kar je 253 milijonov več, kot je bilo ocenjeno aprila, saj je konflikt povzročil dodatne nujne humanitarne potrebe, vključno s potrebo po zdravljenju več kot 620.000 otrok, ki trpijo zaradi hude akutne podhranjenosti. Stanje pri polovici od njih je tako alarmantno, da lahko umrejo, če ne bodo pravočasno prejeli pomoči.

V spopadih med sudansko vojsko in paravojaškimi silami za hitro podporo (RSF) je od sredine aprila v Sudanu umrlo najmanj 1800 ljudi. Več kot milijon jih je bilo notranje razseljenih, nekaj manj kot 350.000 pa jih je pobegnilo v sosednje države. V ponedeljek zvečer sta sprti strani za pet dni podaljšali veljavnost sedemdnevnega premirja, ki pa sta ga obe večkrat kršili. Premirje naj bi omogočilo nadaljevanje dobave humanitarne pomoči in pogajanj o dolgoročni rešitvi konflikta.

