Kolesarski protestniki / »Tudi Golobovi vladi bomo gledali pod prste«

Ob prvi obletnici nove vlade v četrtek opozorilno kolesarjenje

Petkov protest na kolesih leta 2021

Civilna iniciativa Glas ljudstva ob prvi obletnici vlade Roberta Goloba v četrtek popoldne v Ljubljani pripravlja opozorilno kolesarjenje za uresničevanje vladnih zavez ljudstvu. V iniciativi namreč ocenjujejo, da je vlada zastala pri uresničevanju nekaterih ključnih ukrepov, med drugim na področjih stanovanj in zdravstva.

Kot so spomnili v sporočilu za javnost, so v iniciativi Glas ljudstva že pred volitvami opozarjali, da si želijo drugačne politike - take, ki se bo zavzemala za dobrobit ljudi in okolja, ne pa za interese kapitala. "In že pred volitvami smo opozorili, da bomo tudi novi vladi gledali pod prste in jo spominjali na zaveze, ki jih je sama dajala ljudstvu," so zapisali.

Ob prvi obletnici Golobove vlade, ki bo v četrtek, ocenjujejo, da je čas, da gredo ponovno na kolesa. S kolesarjenjem bodo vlado opozorili na zastoj in tudi korake v napačno smer pri uresničevanju nekaterih ključnih ukrepov, ki bi jih morala vlada po lastnih zavezah uresničiti v prvem letu vladanja. Poleg stanovanjske politike in razmer v zdravstvu so izpostavili še, da tudi na področju reforme političnega sistema ni vidnih konkretnih korakov v smeri izpolnjevanja zavez.

"Vključevanje civilne družbe v strateške skupine, strokovne svete in posvetovalna telesa se v veliki meri kaže kot prazna gesta, ki nima nikakršnega vpliva na dejanske odločitve vlade," so ocenili.

Če vlada obljub ne uresniči, bo to vodilo v ponovno izgubo zaupanja volivk in volivcev, razočaranje nad neizpolnjenimi obljubami, nizko volilno udeležbo ter posledično povrnitev avtoritarnih političnih sil na naslednjih volitvah, menijo v iniciativi.

Kolesarjenje se bo začelo v četrtek ob 15. uri pred poslopjem vlade na Gregorčičevi ulici. S kolesi in "mobilnimi seznami zavez" bodo nato naredili krajši krog po centru Ljubljane in obiskali tudi nekaj ključnih ministrstev v bližini vlade, so napovedali.

Vladnim predstavnikom bodo predali sezname zavez, ki jih morajo še uresničiti. Podarili jim bodo tudi "priročne koledarčke, s katerimi bodo lahko spremljali točno, koliko tednov jim je še ostalo, da uresničijo svoje zaveze pred naslednjimi volitvami". Kot so navedli, je vladi ostalo samo še 154 tednov časa, da izpolni preostalih 113 neizpolnjenih zavez.