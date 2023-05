ZDA izključile Kosovo iz vojaških vaj

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je pozval vse strani k takojšnjemu ukrepanju za zmanjšanje napetosti in obsodil nasilje nad pripadniki Kforja

"Odločitev kosovske vlade, da izsili dostop do občinskih stavb, je močno in po nepotrebnem zaostrila napetosti. Premier Kosova Albin Kurti in njegova vlada bi morala zagotoviti, da izvoljeni župani opravljajo svoje prehodne naloge z nadomestnih lokacij zunaj občinskih stavb in umakniti policijske sile iz bližine," je v torek sporočil Blinken.

ZDA so znova kritizirale odločitev kosovskih oblasti, da na silo postavijo nove župane na severu Kosova, in Prištino izključile iz vojaških vaj, ki trenutno potekajo v Evropi. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je pozval vse strani k takojšnjemu ukrepanju za zmanjšanje napetosti in obsodil nasilje nad pripadniki Kforja.

Ameriški veleposlanik v Prištini Jeffrey Hovenier je dejal, da so ZDA predvidele posledice tovrstne odločitve kosovskih oblasti in so premierju Kurtiju svetovale, naj tega ne stori, a da nasveta ni upošteval.

Posledično so se ZDA odločile Kosovo izključiti iz Natovih vaj Defender Europe 23, ki pod njihovim vodstvom od aprila do predvidoma konca junija potekajo v Evropi. "Za Kosovo je teh vaj konec," je za lokalne medije po poročanju tujih tiskovnih agencij v torek dejal Hovenier.

"Tako Kosovo kot Srbija bi se morala nemudoma ponovno vključiti v dialog za normalizacijo odnosov, ki ga spodbuja EU."



Antony Blinken,

ameriški državni sekretar

Kot je dodal, ZDA razmišljajo tudi o drugih ukrepih in trenutno "niso navdušene" nad pomočjo Kosovu v njegovih prizadevanjih, da pridobi širšo mednarodno priznanje ali napreduje proti članstvu v EU ali Natu.

Srbi na severu Kosova se niso udeležili aprilskih lokalnih volitev in nočejo sprejeti albanskih novoizvoljenih županov v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva. Ko so novi župani v ponedeljek v spremstvu kosovske policije prišli prevzet položaje v občinskih poslopjih v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku, jim je to želelo preprečiti več sto kosovskih Srbov.

V Zvečanu je izbruhnilo nasilje, v katerem je bilo ranjenih 53 protestnikov in 30 pripadnikov misije Kfor. Zveza Nato je v torek napovedala, da na območje pošilja dodatnih 700 pripadnikov.

Blinken je v torkovi izjavi še menil, da bi srbski predsednik Aleksandar Vučić moral znižati v ponedeljek zvišano stopnjo pripravljenosti srbskih oboroženih sil in pozvati kosovske Srbe, naj prenehajo izzivati sile Kfor ter se vzdržijo nadaljnjega nasilja. "Tako Kosovo kot Srbija bi se morala nemudoma ponovno vključiti v dialog za normalizacijo odnosov, ki ga spodbuja EU," je še dodal.

