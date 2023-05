Nemčija / Aretirali sedem domnevnih podpornikov Islamske države

Policija je štiri aretacije izvedla v Severnem Porenju-Vestfaliji, po eno pa v deželah Baden-Württemberg, Porenje-Pfalško in Bremen

V več nemških zveznih deželah so danes aretirali sedem domnevnih podpornikov teroristične skupine Islamska država, je davi sporočilo nemško zvezno državno tožilstvo. Sedmerica moških in žensk, večinoma nemških državljanov , je obtožena podpiranja teroristične organizacije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemško tožilstvo je sporočilo, da preiskava zadeva mrežo financiranja Islamske države. Policija je štiri aretacije izvedla v Severnem Porenju-Vestfaliji, po eno pa v deželah Baden-Württemberg, Porenje-Pfalško in Bremen, je dodal tožilec.

Poleg tega so davi opravili preiskave tudi v zveznih deželah Berlin, Hamburg, Hessen, Turingija, Spodnja Saška in Bavarska, je sporočil tožilec iz mesta Karlsruhe na jugozahodu Nemčije.

V ozadju racij je zbiranje sredstev v korist osumljenih podpornic Islamske države, poroča dpa.

Kampanje v ta namen na družbenih medijih potekajo že več let, njihov cilj pa je finančno podpreti ženske pripadnice Islamske države, ki od vojaškega poraza teroristične milice skupaj z otroki živijo v Siriji, zlasti v taborišču al Hol, ki je pod nadzorom kurdskih skupin.

Iz taborišča naj bi v zameno za velike vsote denarja v Nemčijo pretihotapili več žensk, otrok in mladih, ki se še danes čutijo povezane z Islamsko državo. Med več deset podpornicami Islamske države, ki so se v zadnjih letih vrnile v Nemčijo, so jih kar nekaj pridržali in privedli pred sodišče.

Skupina Islamska država je več let nadzorovala obsežna območja v Siriji in sosednjem Iraku, junija 2014 je razglasila t. i. kalifat.

Po navedbah nemške notranjeobveščevalne službe se je vrhunec delovanja Islamske države končal leta 2016, skrajneži pa so od takrat izgubili ozemlje, ki so ga imeli pod nadzorom. Vendar so posamezne celice te organizacije še vedno dejavne tako v Iraku kot v Siriji.

Od začetka leta 2014 se lahko v Nemčiji dejanja, ki jih storijo člani ali podporniki Islamske države, ki so nemški državljani ali imajo stalno prebivališče v državi, preganjajo v skladu s kazenskim zakonikom.

Nemško notranje ministrstvo je septembra 2014 izdalo tudi prepoved delovanja Islamske države v Nemčiji. To vključuje objave na družbenih medijih in sodelovanje na demonstracijah, ter kakršne koli podporne dejavnosti, kot je na primer pridobivanje denarja in materiala, ter novačenje borcev.