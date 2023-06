Častno razsodišče / Pirkovič kršil novinarski kodeks

Poročanje v oddaji TV Dnevnik na dan novinarske stavke

Igor Pirkovič v oddaji Arena na TV Slovenija

© RTVSLO

Novinarsko častno razsodišče (NČR) je ugotovilo kršitve novinarskega kodeksa v primeru poročanja urednika in novinarja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Igorja Pirkoviča na dan novinarske stavke na nacionalni RTV 26. septembra lani.

V imenu Sindikata novinarjev Slovenije (SNS) je Mojca Zabukovec proti Pirkoviču, ki na pritožbo ni odgovoril, sprožila postopek pred NČR zaradi prispevka v oddaji TV Dnevnik, ki je bil predvajan na stavkovni dan.

NČR je pritrdil navedbam pritožnika, da je Pirkovič kršil 4., 10. in 15. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Pri 4. členu gledalcem ni predstavil argumentov predlagateljev zakona o RTV Slovenija in zakaj zakon prinaša njeno depolitizacijo. To je sicer napovedal, a sledili so zgolj posnetki tistih delov izjav posameznikov, ki govorijo, da zakon ne prinaša depolitizacije, ne pa tudi, kateri so elementi, ki takšen cilj zasledujejo. Ob tem ni predstavil nasprotnih argumentov, zakaj zakon depolitizacije ne more doseči.

Prav tako je NČR ob seznanitvi z vsebino prispevka ugotovilo, da večina uporabljenih izjav ni datirana niti ni navedeno, v katerem kontekstu oziroma komu so bile dane. Kot v primeru izjave poslanke Svobode Sare Žibrat, ki jo je najverjetneje podala v razpravi v DZ ob sprejemanju novele zakona o RTV, pa je moč sklepati, da gre za arhivske posnetke, in niso bile posnete z namenom priprave prispevka. Enako velja za posnetek izjave Žige Turka, ki je bila po navedbah pritožnika posneta in objavljena v oddaji Arena 18. septembra 2022.

Ker v prispevku ni bilo označeno, da gre za arhivske posnetke, s čimer je bil ustvarjen vtis, da je bila izjava dana prav za ta prispevek, kar pa je zavajajoče, je novinar po mnenju častnega razsodišča kršil 10. člen kodeksa.

NČR je pritožniku pritrdil, da obravnavani prispevek sodi v komentatorski žanr. Ker je bil objavljen v dnevnoinformativni oddaji, bi moralo biti iz napovedi prispevka jasno, da gre za novinarjev komentar. Ker tega ni bilo, je NČR ugotovil še kršitev 15. člena kodeksa.