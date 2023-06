Veliki finale / Vida Petrovčič maha v pozdrav

Generalno vodstvo se poslavlja. Je to zadnja epizoda politične ugrabitve RTV Slovenija?

Veliki finale politično nastavljenega vodstva se bo odvil v oddaji Intervju, ki jo bo vodila Vida Petrovčič

© RTVSLO

Zdaj gre čisto zares, igre je konec. Generalno vodstvo RTV Slovenija se po odločitvi Ustavnega sodišča poslavlja, ker se politična ugrabitev nacionalke, sramoten dogodek brez primere v zgodovini domačih medijev, groba politična intervencija v javno radiotelevizijo v posmeh evropski demokraciji, zelo verjetno bliža zadnji epizodi. Toda grand finale mora biti vaja v slogu, zato bodo lojalni uredniški in novinarski kadri iz ljubezni do vodstva opravili še neprekosljivi intervju s prvim med njimi, dirigentom projekta političnega prevzema hiše. Za piko na i.

Nenavadna ura sklica seje

Časovna izbira je simbolična in hkrati izsiljena: veliki nedeljski pogovor z Andrejem Grahom Whatmoughom bo v najbolj gledanem terminu, le dan pred odločilno sklicano sejo novega Sveta RTV Slovenija, ki jo je generalno vodstvo določilo za ponedeljek, 5. junija, ob nenavadni 18. uri zvečer. Te so bile zadnja leta vedno ob 15. uri, toda kaj, ko jo je intervjuvanec sklical na zadnji možni dan in tako rekoč ob zadnji možni minuti, iz česar lahko malo divje sklepamo, da se nekdo trudi, da se seja v ponedeljek ne bi končala.

Oddaja bo tako rekoč hommage prvemu med ugrabitelji in njegovo nadaljnjo poklicno kariero bo zanimivo spremljati. Iz napovednika že lahko slutimo, da bo Vida Petrovčič, malce presenetljivo namesto Jožeta Možine, poskrbela za panegirični spomenik človeku, ki bo morda že naslednji dan na veliko olajšanje novinarskega kolektiva začel pakirati kufre. V sporedu so objavili skoraj ganljivo najavo, polno sočutja do generalnega in nesramne manipulativnosti glede dejstev:

»38-letni univerzitetni diplomirani pravnik, ki je otroštvo preživel v Veliki Britaniji, je bil zadnji dve leti generalni direktor RTV Slovenija, še prej pa šest let član njenega nadzornega sveta. Z neutemeljenimi očitki, da ni izpolnjeval pogojev za to delovno mesto in da ga je zasedel nezakonito, je bila zoper njega izpeljana ena bolj umazanih medijskih kampanj v Sloveniji. Kako kot pravnik komentira odločitev Ustavnega sodišča RS? Kdo je in kako razmišlja Andrej Grah Whatmough? Tokrat ga v oddaji Intervju gosti Vida Petrovčič.«

Nespodoben poklon šefu

Naj spomnim, da je Grah Whatmough ni izpolnjeval pogojev, zato ga je programski svet lani vnovič imenoval za generalnega direktorja. Zakaj? Ker je v začetku lanskega leta programskemu svetu dal pobudo za nov razpis, čeprav je imel še veljavni mandat, pri čemer so spremenili razpisne pogoje in niso več zahtevali najmanj treh let izkušenj z organizacijo in vodenjem večjih organizacijskih sistemov.

Po noveli zakona o RTVS in odločitvi ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja dela novele zakona o RTVS je bil nato primoran voditi zavod kot vršilec dolžnosti. Zato ne drži trditev v napovedniku, da so bili očitki o neizpolnjevanju pogojev, ker da nima izkušenj, neutemeljeni. Kot je zapisal nekdanji generalni direktor RTVS Igor Kadunc, ki je sprožil spor, je Višje sodišče »ugotovilo, da ni imel enega dneva izkušenj z vodenjem in organiziranjem velikih sistemov. To redno in vedno Andrej Grah Whatmough zamolči.« Povedano je grda laž.

Napovednik za intervju na sporedu 1. programa TV Slovenija

© MMC RTV Slovenija

Popolnoma pristranska je tudi ocena, da je bila proti njemu izpeljana »ena bolj umazanih medijskih kampanj v Sloveniji«. Prav nasprotno je dolžnost kritične javnosti, da opozarja na grobo, sicer dobro dokumentirano politizacijo javnega zavoda, propagandno programsko shemo, profesionalne kikse, finančne kolobocije in nedopustno sprego med politiko in novinarji. Igranje na karto žrtve (victim playing) je sicer klasična psihopropagandna drža tistih, ki so politizacijo izpeljali.

General in njegova paznica

»Tole bo pa nemara vrhunec vrhuncev izjemnosti neke evropske nacionalne! TV. General in njegova paznica bosta ugotavljala neutemeljene očitke izjemnemu vodji, zapisane v pravnomočni sodbi. Epsko, to je treba gledat pod mus!« je najavo oddaje komentirala novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl. Nesporno tista oseba, ki je ob politični ugrabitvi brez dlake na jeziku sproti beležila dogajanje in pri tem kazala pogum, ki ga mnogi njeni kolegi in kolegice niso premogli.

Sicer bo ponedeljkova seja sveta zavoda zagotovo napeta. V njem sedi po novem le 17 članic in članov, od katerih jih je šest članov iz vrst predstavnikov zaposlenih, 11 članov pa predstavnikov javnosti. Javni zavod bo po novem zakonu upravljala štiričlanska uprava, o kateri bo odločal Svet, uvaja se tudi petčlanski finančni odbor kot posvetovalno telo. Izbira uprave bo nesporno sprožila burne reakcije in ni nobenega dvoma, da bodo sledili številni poskusi kompromitacije članov sveta in izbranih kadrov.

**Avtorjev zapis je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**