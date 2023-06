Koliko smo lani potovali prebivalci Slovenije? In kam največ?

© pixabay.com

Prebivalci Slovenije so lani opravili 5,3 milijona zasebnih potovanj, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Nekaj več kot polovico so jih po podatkih državnih statistikov opravili v tujini, največ na Hrvaškem. V Sloveniji je turist na zasebnem potovanju v povprečju ustvaril 2,7 prenočitve, zapravil pa 74 evrov na dan.

Na vsaj eno zasebno potovanje je lani odpotovalo okoli 1,2 milijona oz. 66 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, kar je šest odstotnih točk več kot leto prej, so sporočili s statističnega urada.

Najpogostejši cilj zasebnih potovanj je bila morska obala, in sicer pri 46 odstotkih vseh zasebnih potovanj. Sledila sta obisk mest (24 odstotkov) in podeželja (22 odstotkov). Pri največ takih potovanjih po Sloveniji sta bila cilja podeželje in zdravilišča, v tujini pa morska obala, so izpostavili.

Največkrat obiskana država na zasebnih potovanjih v tujino je bila Hrvaška (60 odstotkov vseh tovrstnih potovanj), sledile so Italija (devet odstotkov), Bosna in Hercegovina (devet odstotkov) ter Avstrija (štiri odstotke).

48 odstotkov vseh zasebnih potovanj so prebivalci opravili v Sloveniji, 52 odstotkov pa v tujini. Na tistih v tujini so med nastanitvenimi objekti prevladovale druge najete nastanitvene zmogljivosti ter hoteli in podobni objekti, na zasebnih potovanjih v Sloveniji pa so prebivalci največkrat bivali pri sorodnikih in prijateljih.

Turisti so na zasebnih potovanjih ustvarili skupno okoli 23 milijonov prenočitev ali za 15 odstotkov več kot leto prej in v povprečju prenočili petkrat (v Sloveniji 2,7 prenočitve, v tujini pet prenočitev).

Povprečni dnevni izdatki so na takih potovanjih znašali okoli 207 evrov na turista (v Sloveniji 74 evrov, v tujini 207 evrov). Največ denarja je porabil turist, ki je bival v hotelu ali podobnem objektu, in sicer povprečno 128 evrov na dan (v Sloveniji 97, v tujini 145 evrov), najmanj pa turist, ki je bil nastanjen v lastnem počitniškem bivališču (40 evrov; v Sloveniji 52 evrov, v tujini 40 evrov).

Prebivalci Slovenije so se lani odpravili tudi na okoli 511.000 poslovnih oz. študijskih potovanj, kar je skoraj četrtino več kot leto prej. Poslovno potovanje v tujini je v povprečju trajalo 5,2 prenočitve, povprečni dnevni izdatki na turista pa so na takih potovanjih znašali okoli 143 evrov.