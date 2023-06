Rammstein / Pevec obtožen spolnega nadlegovanja

V zadnjih dneh se je oglasilo več žensk in Tillu Lindemannu očitalo neprimerno vedenje

Pevec skupine Rammstein Till Lindeman

© Glabas Aurelien

Pevec nemške industrijskometalne skupine Rammstein, 60-letni Till Lindemann je obtožen spolnega nadlegovanja. V zadnjih dneh se je oglasilo več žensk in Lindemannu očitalo neprimerno vedenje. Skupina je v torek sporočila, da preiskuje obtožbe na račun svojega pevca, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ženske so v zadnjih dneh opisale dogajanje v povezavi s pevcem. Nekatere med njimi so navedle, da je bilo "strašljivo". Mlade ženske naj bi izbirali na koncertih skupine Rammstein in jih povpraševali, ali se želijo udeležiti zabav po nastopu skupine. Nekatere ženske so v zvezi s tem omenjale domnevna spolna dejanja, še navaja dpa.

Skupina Rammstein je v odzivu sporočila, da so jo obtožbe na račun pevca zelo prizadele in da jih jemlje izjemno resno. Svojim oboževalcem so glasbeniki še sporočili, da je zanje "pomembno, da se na naših nastopih počutite udobno in varno - pred in za odrom". Oboževalce je Rammstein tudi pozval, naj ničesar ne "prejudicirajo".

Hkrati je skupina na svojih koncertih napovedala nekatere spremembe. Oboževalci tako poslej ne bodo več smeli stati neposredno pred odrom, prav tako ne bo zabave po koncertu. Govora je tudi o novem konceptu ozaveščanja za interakcijo med skupino in oboževalci, vendar podrobnosti tega zaenkrat še niso znane.

Skupina naj bi po začetku svoje trenutne turneje, ki se je začela konec maja v litovskem glavnem mestu Vilna, za nocoj pa ima napovedan koncert v bavarski prestolnici München, že poiskala pravni nasvet. Nemška televizijska postaja WDR in časnik Die Welt sta pred tem poročala, da je skupina najela odvetniško ekipo, še piše dpa.

MUf7dWjcAP4