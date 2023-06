»Računajte, da imate na mizi moj odstop«

"Volitve so edini način, na katerega se pride na oblast v demokratičnih družbah, ne pa nasilje," je poudarila srbska premierka Ana Brnabić

Srbska premierka Ana Brnabić je v današnjem televizijskem nagovoru državljanov ponudila svoj odstop s položaja. Predsednik države Aleksandar Vučić pa je napovedal možnost razpustitve parlamenta in sklica predčasnih volitev.

Jasno je, da bomo imeli predčasne parlamentarne volitve, vprašanje je le, kdaj se bo to zgodilo, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal Vučić.

Premierka Brnabić je dejala, da je v vsakem trenutku pripravljena odstopiti in da lahko opozicija računa na to, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na novinarski konferenci z Vučićem je povedala, da meni, da so volitve edini izhod iz trenutne situacije, saj se, kot je dejala, opozicija niti 12 dni po pozivu s strani predsednika države na pogovore ni odzvala.

"Največja čast in zadovoljstvo mi je bilo, da sem imela priložnost opravljati to dolžnost. Sreča je, da sem imela priložnost, da delam za svojo državo in dam vse od sebe. A ko se družba nahaja v takšni krizi, so edina rešitev pogovori, a oni tega ne želijo. Na žalost, tako računajte, da imate na mizi moj odstop."



Dodala je, da je govorila tudi s predsednikom vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) Milošem Vučevićem, "da so parlamentarne volitve do konca leta edini način za rešitev krize". "Volitve so edini način, na katerega se pride na oblast v demokratičnih družbah, ne pa nasilje," je še povedala, kot navaja Tanjug.

Vučić je v današnjem nagovoru napovedal tudi vrsto ekonomskih ukrepov, med drugim zvišanje plač zaposlenim v izobraževanju in višje pokojnine. Po njegovih besedah bi minimalne pokojnine lahko v letu 2024 dosegle 390 evrov, cilj pa je, da bodo do konca leta 2025 višje od 450 evrov.

V Beogradu vsak teden potekajo protesti srbske opozicije in državljanov, ki sta jih spodbudila smrtonosna strelska napada v začetku maja.

