Nemčija Italiji vrnila 14 ukradenih predmetov kulturne dediščine

Južnonemška zvezna dežela Bavarska je Italiji vrnila 14 dragocenih predmetov kulturne dediščine, ki so bili v preteklosti ukradeni iz italijanskih muzejev ali pa nezakonito izkopani ter pretihotapljeni na Bavarsko.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa je predmete oblastem v Rimu predal podpredsednik bavarskega državnega kriminalističnega urada Guido Limmer. Med njimi so denimo korintska bronasta čelada, ki je bila nezakonito pripeljana na Bavarsko, in štirje rimsko-bizantinski zlati novci, leta 2009 ukradeni iz Nacionalnega arheološkega muzeja v Parmi.

Poleg tega je bila vrnjena več kot 2500 let stara skleda z motivi iz grške mitologije, ki je bila registrirana kot italijanska kulturna dediščina. Posodo so nezakonito izvozili iz Italije in naj bi bila prodana na dražbi v münchenski dražbeni hiši.

Nekateri predmeti so bili odkriti v trgovinah, drugi so bili v zasebni lasti.

Kot še piše dpa, je avgusta 2016 v veljavo stopil zakon o varstvu kulturne dediščine, ki pokriva tudi področje nezakonitega izvoza in uvoza kulturnih dobrin v Nemčijo in iz nje ter nezakonito trgovanje z njimi.

Po podatkih nemškega ministrstva za kulturo je bilo od začetka veljavnosti zakona v države članice EU vrnjenih približno 2000 predmetov. Z vrnitvijo 14 predmetov kulturne dediščine Italiji pa po besedah ministrice Claudie Roth "ni bile le zavarovana in ohranjena pomembna kulturna dediščina, ampak tudi ponovno dokazana učinkovitost zakona o varstvu kulturne dediščine".