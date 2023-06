Haaško sodišče / Rusija Ukrajino obtožila uničenja jezu

Ob tem je Moskva zavrnila trditve Kijeva, da so za uničenje ukrajinskega jezu odgovorne ruske sile

Rusija je danes na Meddržavnem sodišču v Haagu (ICJ) obtožila Ukrajino, da je z obsežnimi topniškimi napadi uničila jez hidroelektrarne Kahovka v južni Ukrajini, in ob tem zavrnila trditve Kijeva, da so za to odgovorne ruske sile. Ukrajinska stran je sicer že v torek v svojem nastopu pred sodiščem Rusijo obtožila, da je ta razstrelila jez.

"Režim v Kijevu ni le sprožil obsežnih topniških napadov na jez v noči na 6. junij, ampak je tudi namerno dvignil vodostaj akumulacijskega jezera Kahovka na kritično raven," je na sodišču v nizozemskem Haagu dejal ruski diplomat Aleksander Šulgin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi delnega uničenja jezu v eksploziji v noči na torek je bilo doslej poplavljenih že 600 kvadratnih kilometrov ozemlja na obeh bregovih reke Dneper. S poplavljenega območja poteka evakuacija več deset tisoč ljudi, poročajo tudi o smrtnih žrtvah. Ukrajina in Rusija krivdo za poškodbo jezu valita druga na drugo.

Ukrajina je že v torek na sodišču Rusijo obtožila, da je v okviru svoje kampanje za izbris Ukrajine razstrelila jez v Novi Kahovki. Po besedah ukrajinskega diplomata Antona Korineviča gre pri tem za dejanja teroristične države.

Pred ICJ so se sicer v torek začela zaslišanja v postopku, ki ga je zaradi domnevne podpore proruskim separatistom na vzhodu Ukrajine in zatiranja neruskega prebivalstva na Krimu leta 2017 proti Moskvi sprožil Kijev. Rusija financiranje ali podpiranje separatistov zanika.

Predstavniki Ukrajine so v torek na sodišču povedali, da je ruska podpora separatistom v Donbasu in na Krimu od leta 2014 pomenila posmeh mednarodnemu pravu in da je bila to napoved invazije na Ukrajino, ki jo je Moskva začela februarja lani.