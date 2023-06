Smrtna kazen

Uganda sprejela strog zakon proti lezbijkam, gejem, biseksualcem in transseksualcem, ki predvideva tudi smrtno kazen

Oboza James, desno, 23-letna transseksualka, in Andrew Moses, 31-letni gej, oba iz Ugande, v varni hiši v Keniji 14. aprila 2023

Ugandski predsednik Yoweri Museveni je nedavno podpisal zakonodajo, ki predvideva dosmrtno zaporno kazen za sodelovanje pri homoseksualnih dejanjih, do 20 let zapora za spodbujanje homoseksualnosti. Zakonodaja, ki je v Ugandi deležna široke podpore javnosti, predvideva celo smrtno kazen za nekatera homoseksualna dejanja, na primer taka, ki vključujejo osebe, okužene z virusom HIV, ali spolni odnos z mladoletno osebo. Predsednica ugandskega parlamenta Anita Annet Among je v izjavi na družbenem omrežju zapisala, da so z novo zakonodajo zavarovali svetost družine in stopili v bran kulturi in prizadevanjem svojih ljudi.