»Nikoli ne bi naredila nič, kar bi škodilo stranki ali državi«

Nekdanja škotska premierka po aretaciji poudarja, da je nedolžna

Nekdanja škotska premierka Nicola Sturgeon

© Kenneth Halley / WikiCommons

Nekdanja škotska premierka Nicola Sturgeon je v prvem odzivu po aretaciji, do katere je prišlo v sklopu preiskave morebitnih finančnih nepravilnosti vladajoče Škotske nacionalne stranke (SNP), zatrdila, da je nedolžna. Kot je dejala, ne bi nikoli naredila nič, kar bi škodilo stranki ali državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

LHoCV6RP-ho

Policija je nekdanjo vodilno škotsko političarko zadržala sedem ur kot del preiskave "Operacija Branchform", ki se ukvarja s financami vodilne škotske politične sile.

"Da sem se znašla v situaciji, kakršna je današnja, in ko sem prepričana, da nisem storila nič narobe, je zame šokantno in zelo stresno," je zapisala v izjavi na Twitterju po njeni izpustitvi iz pridržanja.

Čeprav je glede na trajajočo preiskavo omejena pri tem, kar lahko pove, je odločno zatrdila, da njena nedolžnost ni zgolj predpostavka, in da je zavezana k spoštovanju zakonov.

Ob tem je še dodala, da ji je veliko ljudi poslalo sporočila podpore, da pa bo potrebovala dan ali dva, da procesira najnovejše dogodke. Hkrati je napovedala, da se namerava vrniti v parlament, kjer bo še naprej, najboljše kar zna, predstavljala svoje volivce iz južnega Glasgowa.

Kot še poročajo agencije, so Sturgeonovo na prostost izpustili brez obtožnice, čaka pa jo nadaljnja preiskava.

Njena aretacija je bila tretja v okviru preiskave, ki je pretresla škotski politični sistem. Aprila so prijeli tudi njenega soproga, ki pa so ga pozneje prav tako izpustili.

"52-letna ženska je bila danes aretirana kot osumljenka v zvezi s tekočo preiskavo o financiranju in financah stranke SNP," je sporočila škotska policija. Britanski mediji so nato razkrili, da gre za Nicolo Sturgeon, je še poročala AFP.

Sturgeon je odstop s položaja premierke po osmih letih napovedala sredi februarja in ob tem navedla osebne razloge. Konec marca so nato v SNP za njenega naslednika izvolili 37-letnega Humzo Yousafa, ki je postal najmlajši škotski premier v zgodovini, prvi predstavnik etnične manjšine na tem položaju in nasploh prvi musliman na čelu večje britanske stranke.

PlPlKpFyGH8

umpIxxlQkCg