Raziskava / Za tretjino moških nasilje nad ženskami sprejemljivo

Nemčijo so šokirali rezultati raziskave, v kateri je tretjina moških menila, da je nasilje nad ženskami sprejemljivo, več kot tretjina pa jih je priznala, da so že bili nasilni do žensk.

Nemčijo so šokirali rezultati raziskave, v kateri je tretjina moških menila, da je nasilje nad ženskami sprejemljivo, več kot tretjina pa jih je priznala, da so že bili nasilni do žensk. Poleg tega je polovica vprašanih moških prepričanih, da je njihova naloga biti glavni oskrbovalec, partnerka pa da bi morala večinoma voditi gospodinjstvo.

Po podatkih raziskave nemške organizacije Plan International Germany je kar 33 odstotkov moških izjavilo, da se jim zdi sprejemljivo, če jim med prepirom s partnerko občasno "zdrsne roka". 34 odstotkov pa jih je priznalo, da so bili v preteklosti nasilni do žensk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Rezultati so šokantni. Problematično je, da tretjina vprašanih moških fizičnega nasilja nad ženskami ne jemlje resno. To se mora nujno spremeniti," je poudaril Karsten Kassner, predstavnik organizacije zveznega foruma moških, ki se zavzema za enakost spolov.

Raziskava prav tako kaže, da je 52 odstotkov moških prepričanih, da je njihova naloga v razmerju biti glavni oskrbovalec, medtem ko da bi morale njihove partnerke večinoma voditi gospodinjstvo. Poleg tega je 48 odstotkov moških izrazilo tudi neodobravanje javnega razkazovanja homoseksualnosti, češ da jih to moti.

"Tradicionalne spolne vloge so še vedno globoko zakoreninjene v zavesti družbe," je rezultate komentirala Alexandra Tschacher, tiskovna predstavnica organizacije Plan International Germany, ki je naročila raziskavo.

V raziskavi, ki je potekala na spletu med 9. in 21. marcem, je sicer sodelovalo tisoč moških in tisoč žensk, starih od 18 do 35 let.

Po podatkih nemške zvezne policije je bilo leta 2021 več kot 115.000 žensk žrtev partnerskega nasilja, skupno pa so sedanji ali nekdanji partnerjev ubili 301 žensko, najava AFP.