Anketa / Koliko vprašanim je pandemija dolgoročno spremenila življenje?

V času vladnih ukrepov za zajezitev epidemije so tudi v Sloveniji potekali številni protesti

Pandemija covida-19 je 42 odstotkom vprašanih Nemcev v nedavni javnomnenjski raziskavi dolgoročno spremenila življenje. Kot še poroča nemška tiskovna agencija dpa, pri tem 30 odstotkov anketiranih meni, da je šlo za negativne spremembe, medtem ko se je 12 odstotkom življenje spremenilo na bolje.

Nemški parlament je marca 2020 sprejel niz protikoronskih ukrepov, ki so za dve leti posegli v skoraj vsa področja življenja.

Okoli 2300 anketiranih je v raziskavi, ki jo je opravil inštitut YouGov, odgovarjalo na vprašanja o dolgoročnem vplivu pandemije in ukrepov.

Približno polovica vprašanih je odgovorila, da se njihovo življenje dolgoročno zaradi tega ni spremenilo, okoli sedem odstotkov pa jih ni odgovorilo na vprašanje.

Med tistimi, ki so poročali o negativnih spremembah, so prevladovali mlajši ljudje, medtem ko so starejši te izkusili v manjši meri, dodaja dpa.