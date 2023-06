Protiofenziva / Ukrajinska vojska osvobodila tri vasi

Prvi uspehi ukrajinskih sil v protiofenzivi

Ukrajinske enote so osvobodile tri vasi v regiji Doneck na vzhodu države, so v nedeljo zvečer sporočile ukrajinske oblasti. Gre za prve uspehe ukrajinskih sil v protiofenzivi, ki jo je v soboto potrdil predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska je nato danes sporočila, da je osvobodila še eno vas v regiji.

Na vzhodni fronti so vojaki 68. brigade osvobodili Blagodatno, ki je imelo pred vojno manj kot tisoč prebivalcev, so v nedeljo sporočile ukrajinske kopenske sile. Manj kot tri ure pozneje je ukrajinska vojska sporočila, da je "znova pod ukrajinsko zastavo" tudi vas Neskučno, prav tako v regiji Doneck.

Zvečer pa je namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar sporočila, da je pod nadzorom ukrajinskih sil tudi vas Makarivka v bližini Blagodatnega.

"Hvaležen sem našim vojakom za ta dan (...). Hvala! Hvala vam za vsak korak, za vsako bitko, za vsakega uničenega okupatorja," je v svojem dnevnem sporočilu zapisal Zelenski.

Iz Kijeva so nato danes sporočili, da so ukrajinske sile ponovno zavzele tudi vas Storožove v regiji Doneck. "Nad Storožovem ponovno vihra državna zastava in tako bo z vsakim naseljem, dokler ne osvobodimo vse ukrajinske zemlje," je sporočila ukrajinska vojska.

"Hvaležen sem našim vojakom za ta dan (...). Hvala! Hvala vam za vsak korak, za vsako bitko, za vsakega uničenega okupatorja."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Gre za prve ozemeljske pridobitve Ukrajine v zadnjih mesecih, razen nekaj sto metrov, ki jih je ruska vojska nedavno ponovno zavzela na obrobju Bahmuta, poroča AFP.

Moskva navedb Kijeva še ni potrdila in navaja, da so ruske sile odbile ukrajinske napade v regiji, poroča britanski BBC.

Po podatkih generalštaba ukrajinskih sil se je v vzhodnem Donbasu v zadnjem dnevu zvrstilo 25 bitk, pri čemer je Rusija "utrpela precejšnje izgube" v okolici Bahmuta. Ruska vojska naj bi neuspešno poskušala napredovati v krajih Liman, Bahmut, Avdijivka in Marinka.

Pred tem je danes tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Valerij Šeršen sporočil, da so ruske sile napadle manjši jez na reki Mokri Jali v regiji Doneck, in sicer v bližini kraja Novodarivka. Po njegovih besedah Rusija na ta način poskuša ustaviti napredovanje ukrajinskih sil.

Minuli teden je bil v regiji Herson na jugu Ukrajine uničen jez Nova Kahovka na reki Dneper, zaradi katerega je poplavilo več kot 600 kvadratnih kilometrov ozemlja na obeh bregovih reke. Kijev trdi, da je uničenje jezu posledica terorističnega dejanje Moskve in vojni zločin, medtem ko ruska stran govori o ukrajinski sabotaži. Strani se medsebojno obtožujeta tudi obstreljevanja krajev, ki so jih prizadele poplave po uničenju jezu.

Dotbx7WqQv0

Z4hC6uxEBOw

YbidypqvuXY