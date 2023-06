Republikanci / »Trump je tarča političnega pregona«

Trumpovi republikanski zavezniki trdijo, da je nekdanji predsednik ZDA tarča političnega pregona. Pri tem izpostavljajo nepravilnosti, ki jih očitajo nekdanji državni sekretarki Hillary Clinton in predsedniku Joeju Bidnu.

Medtem ko se nekdanji ameriški predsednik Donald Trump pripravlja na torkov prihod na zvezno sodišče v Miamiju, kjer se bo soočil z zvezno obtožnico, njegovi republikanski zavezniki trdijo, da je tarča političnega pregona. Pri tem izpostavljajo nepravilnosti, ki jih očitajo nekdanji državni sekretarki Hillary Clinton in predsedniku Joeju Bidnu.

Tožilci so v petek objavili obtožnico, ki v 37 točkah med drugim Trumpu očita, da je na svojem posestvu na Floridi neupravičeno hranil zaupne dokumente o jedrskih zmogljivostih ter večkrat zaprosil svoje odvetnike, da mu jih pomagajo skriti pred preiskovalci.

Med redkimi republikanci, ki upajo javno priznati, da je Trump ravnal napačno, je Trumpov nekdanji pravosodni minister William Barr, ki je sicer nekdanjega predsednika branil pred obtožbami zaradi oviranja preiskave ruskega vpletanja v volitve. V nedeljo pa je Barr na televiziji Fox News dejal, da ga tokrat ne more zagovarjati. Kot je dejal, je povsem jasno, da je prekršil zakon glede tajnih dokumentov.

Trumpovi podporniki pa se sklicujejo na odločitev pravosodnega ministrstva iz leta 2016, da proti Clintonovi ne bo vložilo obtožnice zaradi ravnanja s tajnimi podatki. Sklicujejo se tudi na ločeno preiskavo zaupnih dokumentov, ki se nanaša na predsednika Bidna, da bi dokazali nepoštenost sistema, ki favorita za republikansko predsedniško nominacijo Trumpa kaznuje za podobna dejanja, ki so jih zagrešili demokrati.

"Ali obstajajo drugačni standardi za demokratsko državno sekretarko in nekdanjega republikanskega predsednika? Mislim, da bi morali v pravosodju obstajati enaki standardi za vse," je dejal predsedniški kandidat Ron DeSantis, ki brez podpore Trumpovih volivcev nominacije ne more osvojiti. To velja tudi za druge kandidate, razen morda Chrisa Christieja in Aso Hutchinsona, ki si edina upata kritizirati bivšega predsednika.

Argumenti Trumpovih podpornikov zanemarjajo številne dejanske in pravne razlike. Predvsem glede naklepa, stanja duha in namernimi dejanji oviranja.

Clinton se je v času, ko je bila državna sekretarka, zanašala na zasebni sistem elektronske pošte. Ta odločitev se ji je maščevala pred volitvami 2016, ko je FBI sprožil preiskavo ravnanja z zaupnimi podatki. Preiskava je odkrila, da je Clinton v tem sistemu pošiljala in prejemala elektronsko pošto s tajnimi podatki, vendar pa je odkrila tudi, da Clinton ni nameravala kršiti zakona.

Obtožnica, ki jo je proti Trumpu vložil Smith, pa navaja, da je nekdanji predsednik po izteku mandata s seboj na svoje floridsko posestvo Mar a Lago odnesel na stotine zaupnih dokumentov in nato večkrat oviral prizadevanja vlade, da bi te dokumente dobila nazaj.

Gradivo, ki ga je Trump obdržal, se je po navedbah tožilcev nanašalo na ameriške jedrske programe, orožje in obrambne zmogljivosti ZDA in tujih držav ter morebitne ranljivosti v primeru napada.

Poleg samega kopičenja dokumentov v kopalnici, plesni dvorani, kabini za tuš, spalnici in skladišču je Trump osebam brez pooblastil pokazal zelo občutljivo gradivo in oviral preiskavo. Celo pred svojimi odvetniki, ki so ga po sodnem nalogu FBI vprašali za dokumente in jim je dejal, da jih nima, ob tem pa svojemu pomočniku naročil, naj jih skrije.

Obtožnica večkrat navaja Trumpove besede, da bi dokazala, da je razumel, kaj počne ter kaj mu zakon dovoljuje in česa ne. Opisuje srečanje julija 2021 v njegovem golf klubu v Bedminstru v New Jerseyju, na katerem je pokazal načrt napada Pentagona na Iran osebam brez varnostnega dovoljenja za ogled gradiva in razglasil, da kot predsednik z dokumentov lahko umaknil oznako zaupno, vendar pa sedaj tega več ne more.

Bela hiša je januarja razkrila, da je Bidnova odvetnica med preiskavo pisarne v Washingtonu našla majhno število zaupnih dokumentov iz časa, ko je bil podpredsednik. Dokumenti so bili takoj predani pravosodnemu ministrstvu.

Bidnovi odvetniki so nato na Bidnovem domu v Wilmingtonu v zvezni državi Delaware našli dodatno serijo zaupnih dokumentov, FBI pa jih je med prostovoljno preiskavo nepremičnine našel še več in vsi so brez težav šli v Nacionalni arhiv.

Trumpov zaveznik senator Lindsey Graham je na televiziji ABC ogorčeno zahteval, naj mu voditelj pusti dokončati odgovor na vprašanje, ali verjame, da Trump res ni storil ničesar narobe. Graham je začel razlagati, da je Clinton lahko imela svoj zasebni strežnik, in voditelj ga je prosil, naj odgovori na vprašanje, nakar je Graham vzkipel.

"Skušam odgovoriti z republikanskega stališča, ki ni sprejemljivo na tvoji televiziji," je dejal in nadaljeval s Clintonovo ter dodal še očitke na račun Bidna, ki ga skušajo republikanci zaradi sina Hunterja Bidna obtožiti korupcije, a doslej niso predložili dokazov.

