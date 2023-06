Umrl je Silvio Berlusconi

Nekdanji italijanski premier je bil star 86 let

Silvio Berlusconi (1936 - 2023)

© WikiCommons / Flickr

V milanski bolnišnici San Raffaele je davi umrl nekdanji trikratni italijanski premier in medijski mogotec Silvio Berlusconi. Populistični 86-letni vodja vladne stranke Naprej Italija je dve leti bolehal za kronično levkemijo, zaradi katere je bil v zadnjih mesecih večkrat v bolnišnici, a je ostal dejaven v politiki.

Italijanska tiskovna agencija Ansa, ki je kot vir navedla vire blizu družini, poroča, da so v milanski bolnišnici njegov brat Paolo ter otroci Marina, Eleonora in Barbara. Berlusconi je bil v bolnišnici od petka, ko so sporočili, da so ga sprejeli zaradi rednih pregledov zaradi levkemije.

V isti bolnišnici se je nazadnje zdravil 45 dni do 19. maja zaradi pljučnice, ki je bila posledica kronične levkemije. Takrat so tudi prvič sporočili, da za kronično levkemijo boleha že dve leti.

V zadnji letih je bil Berlusconi večkrat v bolnišnici. Leta 2016 je prestal operacijo na odprtem srcu, tri leta kasneje pa je imel še operacijo na črevesju. Leta 1997 so mu operirali tumor na prostati. Leta 2021 je bil večkrat hospitaliziran, tako zaradi težav s srcem kot zaradi covida-19 in zapletov po njem.

Za milijarderjem, ki je vodil desničarsko populistično stranko Naprej Italija od njene ustanovitve leta 1994, sta dve desetletji prevlade v italijanski politiki, ko je doživljal vzpone in padce. Na politični sceni je vztrajal kljub starosti in težavam z zdravjem ter številnim aferam ter okoli 30 sodnim procesom.

Ime si je ustvaril z izgradnjo medijskega imperija v začetku 90. let in kot lastnik nogometnega kluba AC Milan. V politiko je vstopil po zmagi na volitvah leta 1994 in hitro postal eden najbolj priljubljenih politikov na desnici. Premierski položaj je zasedel trikrat, na čelu vlade pa je bil skupno devet let. Je tudi edini italijanski premier po drugi svetovni vojni, ki mu je uspelo na položaju ostati celoten petletni mandat, in sicer med letoma 2001 in 2006. Premier je bil tudi leta 1994 ter med letoma 2008 in 2011. Bila je tudi poslanec in senator v italijanskem parlamentu ter evropski poslanec.

fmwLDEMmVHQ

mYwkj0IESd4

0yxt1O-Yhtc