»Ljudje imajo dovolj zmedene konservativne vlade in šibkega premierja, ki ga nihče ni volil«

Britanska opozicija za predčasne volitve: "Ta farsa se mora končati!"

Vodja laburistov Keir Starmer.

© WikiCommons

Britanska opozicija je pozvala k predčasnim splošnim volitvam, potem ko so trije poslanci vladajoče konservativne stranke, med njimi tudi bivši premier Boris Johnson, prejšnji teden izstopili iz parlamenta. Umik poslancev, do katerega je prišlo po preiskavi v zvezi z afero Partygate, je še poglobil delitve znotraj konservativne stranke.

"Ta farsa se mora končati. Ljudje imajo dovolj zmedene konservativne vlade in šibkega premierja, ki ga nihče ni volil," je v nedeljo na Twitterju zapisal vodja laburistov Keir Starmer. Kot je dodal, mora premier Rishi Sunak "končno najti hrbtenico, razpisati volitve in omogočiti javnosti, da se izreče o 13 letih neuspeha torijcev".

K predčasnim volitvam so pozvali tudi liberalni demokrati. "Napočil je čas, da dobijo državljani priložnost povedati svoje mnenje o tej kaotični konservativni vladi," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala namestnica vodje stranke Daisy Cooper.

Bivši premier Johnson je minuli petek naznanil, da zapušča mesto poslanca, k temu pa da so ga prisilili politični nasprotniki. V izjavi za javnost je sporočil, da ga je iz parlamenta izrinila parlamentarna preiskava afere Partygate, povezana z zabavami, ki so jih na Downing Streetu kljub omejitvenim ukrepom pripravljali med pandemijo covida-19, ko je bil premier.

Daisy Cooper,

namestnica vodje stranke liberalnih demokratov

Odbor za privilegije, ki je preiskoval, ali je bivši premier zavajal parlament glede zabav med pandemijo, je Johnsonu pred njegovim odstopom s poslanskega položaja izročil izsledke preiskave. Člani odbora so mu dali dva tedna za odgovor, po poročanju britanskih medijev pa naj bi odbor priporočil desetdnevni suspenz za Johnsona.

V petek in soboto sta nato odstopila še konservativna poslanca Nadine Dorries in Nigel Adams, ki veljata za Johnsonova tesna zaveznika. Zaradi teh odstopov se je leto dni pred splošnimi volitvami pod pritiskom znašel tudi premier Sunak, ki si od prihoda na čelo vlade oktobra lani prizadeva ponovno vzpostaviti politično stabilnost.

Sedaj se po poročanju AFP sooča s trojno preizkušnjo, saj je odstop poslancev sprožil nadomestne volitve v treh volilnih okrožjih, kjer konservativci nimajo zagotovljene trdne večine. Konservativci so na lokalnih volitvah v začetku maja že utrpeli precejšnje izgube.

58-letni Johnson je bil lani poleti primoran odstopiti s položaja premierja po uporu v njegovi vladajoči stranki po mesecih obtožb o kršitvah pravil med pandemijo in drugih škandalih. V parlamentu in drugod je sicer večkrat zanikal, da bi on ali njegovo osebje kršili protikoronske ukrepe. A uradna preiskava je potrdila, da je za zabave ne le vedel, ampak se jih tudi udeleževal.