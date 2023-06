Kaj so prinesla tri leta etičnega kodeksa za poslanke in poslance

Pri Transparency Internatonal (TI) Slovenia ugotavljajo, da etični kodeks za poslanke in poslance trenutno deluje predvsem na simbolni in preventivni ravni, zato Državni zbor pozivajo k izrazitejšemu promoviranju načel kodeksa

Ob tretji obletnici sprejetja etičnega kodeksa za poslanke in poslance na Transparency Internatonal (TI) Slovenia ugotavljajo, da trenutno deluje predvsem na simbolni in preventivni ravni. DZ pozivajo k izrazitejšemu promoviranju načel kodeksa in k izobraževanju poslancev in poslank za ohranjanje preventivne funkcije etičnega kodeksa.

Kodeks državnemu zboru nalaga delovanje v skladu z načeli integritete, lojalnosti, pravičnosti, poštenosti, odgovornosti, dostojanstva in spoštljivosti. Posebno vlogo namenja vodstvu DZ, ki naj bi predstavljalo zgled za spoštovanje in promocijo etičnih načel, ob tem pa naj bi tudi opozarjalo na nedopustnost kršitev kodeksa in ob pojavu kršitev primerno ukrepalo, so spomnili na slovenskem TI.

Tri leta po sprejetju kodeksa so na kabinet predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ki je odgovorna oseba za izvajanje kodeksa, naslovili nekaj vprašanj in izkazalo se je, da je bil v tem času izrečen le en opomin brez javne objave, kar je po kodeksu najblažja oblika kazni za kršitelje.

Prijava morebitne kršitve kodeksa se lahko poda po elektronski pošti, po telefonu, po redni pošti ali osebno pri zaupniku. Ob tem pri TI opozarjajo še na smiselnost uvedbe opcije anonimne dvostranske komunikacije, ki zagotavlja višjo stopnjo zaščite prijaviteljev.

"V mandatnem obdobju 2022-2026 tudi takšnih kršitev še ne beležijo. Omenjena kršitev iz prejšnjega sklica parlamenta se nanaša na 4. člen kodeksa, ki govori o krnitvi ugleda in integritete DZ, oziroma o nižanju zaupanja javnosti v integriteto DZ in funkcijo poslanca," so zapisali na TI Slovenia.

