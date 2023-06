»Slovenija je prepoznana po vodni oziroma čebelji diplomaciji«

Izvolitev Slovenije v Varnostni svet ZN je uspeh celotne države, je danes na skupni novinarski konferenci s predsednico Natašo Pirc Musar in zunanjo ministrico Tanjo Fajon dejal premier Robert Golob. Prepričljiv rezultat kaže, da je Slovenija končno spet prepoznana kot tvorni subjekt na mednarodnem prizorišču, je poudaril.

Prav priznanje, da nas je podprl cel svet, ker verjame v našo miroljubno, solidarno in tvorno zunanjo politiko, potrjuje, da lahko Slovenija kot majhna članica brez skritih interesov prispeva k temu, da bo svet boljši, je dejal Golob in dodal, da je bila Slovenija prepoznana kot država, ki pomaga probleme reševati, ne pa kot nekdo, ki jih ustvarja.

Tako Golob kot Fajon in Pirc Musar so se zahvalili vsem, ki so sodelovali pri projektu kandidature, in poudarili pomen enotnosti v politiki.

"Prepričan sem, da rezultat, ki je bil tako prepričljiv – da smo zmagal is 153 glasovi, kar si niti jaz kot optimist, nisem upal napovedati – kaže na eno zelo pomembno stvar: da je Slovenija končno prepoznana kot tvorni subjekt na mednarodnem prizorišču. Kot nekdo, ki pomaga problem reševati, tudi z originalnimi idejami, ne pa problemov delati."



Robert Golob,

premier

"Na tem projektu smo pokazali, da se to da in da je tako prav," je dejala Pirc Musar in poudarila, da je sama pripravljena z vsem znanjem in energijo pomagati slovenski diplomaciji pri opravljanju mandata v VS ZN.

Zunanja ministrica Fajon je napovedala, da bodo na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) poleti ustanovili koordinacijsko ekipo in sestavili načrt delovanja Slovenije kot nestalne članice VS ZN. Kot je dejala, si bo Slovenija prizadevala zagotoviti mir in stabilnost v Evropi ter zagotoviti varnost in dostojanstvo ljudem.

"Če smo v lanskem letu dosegli to, da se je naš slišal in upošteval v Bruslju, bomo v prihodnjem letu poskrbeli, da se bo naš glas slišal v New Yorku in upošteval po celem svetu," je dodal in nadaljeval, da"verjame, da bomo nadaljevali z našimi zelo dobrimi iniciativami na področju okoljske diplomacije, kjer smo med vodilnimi. Hkrati pa sem optimist, da bo Slovenija zaradi svojih preteklih odnosov in navezav lahko tvorno prispevala tudi pri iskanju poti do miru v Ukrajini."



Robert Golob

Po njenih besedah Slovenija nima bremen iz preteklosti, zato jo na mednarodnem parketu vidijo kot močnega povezovalca, ki bo znal združevati različne interese. Ob tem je izpostavila tudi, da bo potrebna reforma VS ZN. Z Rusijo bo treba najti način pogovora in sodelovanja, brez dialoga ni možno reševati svetovnih izzivov, je poudarila.

"Želim, da bomo na mednarodnem parketu enotni. Večkrat sem poudarjala, da morajo trije deležniki delovati z roko v roki – DZ, vlada in urad predsednice Slovenije, ki predstavlja Slovenijo v svetu."



Nataša Pirc Musar,

predsednica republike

Med temami, ki jih bo Slovenija posebej naslavljala, je Fajon med drugim izpostavila človekove pravice, humanitarno in razvojno pomoč, vodno diplomacijo, boj proti podnebnim spremembam in gradnjo zaupanja. Po njenih besedah bo Slovenija tudi prva vez za urejanje razmer na Zahodnem Balkanu.

"Slovenija je prepoznana po vodni diplomaciji, meni ljuba je tudi čebelja diplomacija. Slovenija je bila tista, ki je predlagala novo temeljno človekovo pravico po zdravem in čistem okolju. Podnebne spremembe so točka, na kateri bo Slovenija veliko delala."



Tanja Fajon,

ministrica za zunanje zadeve

Slovenija je bila v Generalni skupščini ZN v New Yorku minuli torek s 153 glasovi podpore v prvem krogu glasovanja izvoljena za nestalno članico VS ZN za obdobje 2024-2025. V boju za sedež iz vzhodnoevropske skupine je premagala Belorusijo, za katero je glasovalo 38 držav.

