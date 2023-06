Alternativa Ruparju / Tudi Golob bo nagovarjal upokojence

Stranka Gibanje Svoboda je ustanovila seniorsko organizacijo, s katero želijo dati glas in avtonomijo starejšim

Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golobišče volivke in volivce tudi med (naj)starejšimi

Stranka Gibanje Svoboda (GS) je danes formalno ustanovila seniorsko organizacijo stranke Gibanje Svoboda Seniorji. Za predsednika so izvolili poslanca Bojana Čebelo, ki med prioritetami izpostavlja medgeneracijsko sodelovanje. Predsednik stranke Robert Golob je izpostavil, da z ustanovitvijo platforme dajejo glas in avtonomijo starejšim.

Novoizvoljeni predsednik seniorske organizacije Gibanje Svoboda Seniorji je v izjavi za medije po današnjem ustanovitvenem kongresu izpostavil pomen medgeneracijskega sodelovanja.

"Mislim, da smo edini, ki smo problem starostnikov naslovili tako s stališča mladih kot starih. To politiko bomo gojili tudi v prihodnje. Medgeneracijsko sodelovanje je neizbežno, skrb drug za drugega je naša prva prioriteta," je poudaril Čebela. Zagotovil je, da imajo člani platforme izkušnje, ki jih bodo uspešno implementirali v program, tega pa bodo oblikovali in predstavili v prihodnjih dneh.

Zagotovil je tudi, da bo platforma pri oblikovanju politik popolnoma avtonomna, glede morebitnega sodelovanja s stranko DeSUS pa je odgovoril, da so odprti "za vsako konstruktivno sodelovanje", razen s tistimi, "ki v vrste upokojencev sejejo nemir, nezaupanje in pa sovraštvo."

Na vprašanje, ali to pomeni, da sodelovanja z ljudsko iniciativo Glas upokojencev, ki jo vodi Pavel Rupar, ne bo, pa je odgovoril, da "ni nič izključeno, če se situacija spremeni in se spozna, da ta pot ni prava".

Pavel Rupar na protestu upokojencev

"Z ustanovitvijo platforme Gibanja Svoboda Seniorji dajemo avtonomijo in glas vsem starejšim znotraj Gibanja Svoboda, zato da vse izzive starajoče družbe naslovimo primarno skozi njih," pa je poudaril predsednik stranke Robert Golob. Premier se nadeja tvornega sodelovanja s seniorsko organizacijo, "da bomo dobili čim več konstruktivnih predlogov in idej, kako izboljšati položaj starejših v naši družbi".

Golob je poudaril, da je pred nami zelo pomembno obdobje, ko se bodo usklajevala zdravstvena in pokojninska reforma ter zakon o dolgotrajni oskrbi, zaradi teh treh izjemno pomembnih vprašanj, ki prihajajo v naslednjih mesecih, pa je toliko bolj pomembno, da je znotraj stranke oblikovana skupina, ki bo imela ideje in konkretne odgovore na ta vprašanja. "Želimo, da so starejši aktivno vključeni pri oblikovanju vsebin, ki se njih najbolj tičejo," je izpostavil.

Če želimo kot družba biti uspešni, se moramo vsi skupaj zavezovati spoštljivemu dialogu, je dodal premier. "Kdor tega preprostega dejstva ne zna ali ne more sprejeti, se ne more prodajati, kot da želi ljudem dobro," je poudaril.

Po Golobovih besedah je skrb za starejšo generacijo ves čas prisotna v delovanju vlade. "To kažejo vsi rezultati in tudi zaupanje ljudi," je izpostavil.

Izpostavil je še, da so v stranki Gibanje Svoboda odprti za povezovanje s tistimi, ki živijo enake vrednote. To velja tudi za morebitno sodelovanje s stranko DeSUS. Pogovori z DeSUS, kot je dejal, so bili nekaj časa intenzivni, v nekem trenutku pa so se v Gibanju Svoboda odločili, da je boljše, da gredo po samostojni poti.