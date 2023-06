Novi svet RTV Slovenija zavrnil svetovanje »Janševega odvetnika«

Novi svet javne radiotelevizije je sprejel odločitev, da storitev odvetniške družbe Matoz ne bo uporabljal

Franci Matoz, odvetnik, in Janez Janša, predsdnik SDS, na sodišču

© Borut Krajnc

Novi svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je v internem informatorju objavil svoj poslovnik. Obenem je objavil tudi sklep dopisne seje, na kateri so zavrnili svetovanje Odvetniške družbe Matoz.

Svetniki RTVS so se namreč na dopisni seji, ki je potekala čez vikend, seznanili s petkovim dopisom Uroša Urbanije, ki ga je po pooblastilu v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha naslovil na predsednika sveta Gorana Forbicija. Obvešča ga, da je bila na podlagi povpraševanja za odvetniške storitve svetovanja svetu RTVS kot najcenejši ponudnik izbrana Odvetniška družba Matoz, in sicer po ceni 50 evrov na uro brez DDV.

A je svet RTVS "sprejel odločitev, da storitev Odvetniške družbe Matoz ne bo uporabljal".

Franci Matoz je sicer javnosti najbolj znan kot odvetnik prvaka SDS Janeza Janše. Po informacijah portala N1 je vodstvo RTVS povpraševanje poslalo Matozu, odvetniški pisarni Stušek, ki jo vodi direktor Sove v času tretje Janševe vlade Janez Stušek, in odvetniški pisarni Janez Tekavec, s katero ima RTVS sklenjeno pavšalno pogodbo. V slednji so ocenili, da svetovanje in zastopanje novega sveta ne sodi v njihovo redno delo z javnim zavodom in bi za to pravno pomoč zaračunali 200 evrov na uro brez DDV. Višina ponudbe odvetniške pisarne Stušek pa je bila 150 evrov na uro brez DDV, še piše N1.

Zdenko Matoz in Janez Janša med prihodom na sodišče

© Borut Krajnc

Dodajajo še, da ima vodstvo RTVS pavšalno pogodbo sklenjeno tudi z odvetniško družbo Čeferin, a tej vodstvo RTVS povpraševanja ni poslalo. "Kot razlog za to je Urbanija v dopisu navedel možnost konflikta interesov oziroma tveganje, da bi se glede na predhodne postopke lahko spor reševal na sodišču - tudi na ustavnem sodišču," navaja portal. Ob tem so spomnili, da vodstvo ni imelo teh zadržkov, ko je družbi Čeferin pred meseci naročilo pravno mnenje o predlogu nekaterih programskih svetnikov za razrešitev Graha Whatmougha s čela javne radiotelevizije in ga pozneje poslalo ustavnemu sodišču. Ravno to mnenje pa naj bi odločilno prispevalo, da je bil Rok Čeferin v zadevi RTVS izločen iz odločanja.

Svet RTVS je sicer danes v Informatorju RTVS objavil tudi svoj poslovnik. V njem so poleg nalog sveta opredelili način izvedbe sej, ki lahko potekajo tudi na daljavo ali dopisno, pa tudi, da bodo gradiva za seje sveta in njegovih delovnih teles dosegljiva v elektronski obliki na portalu sveta. Glasovanje je vedno javno. Podatki o tem, kako so posamezni člani glasovali, se vnesejo v zapisnik seje.

Svet RTVS odloča z večino glasov prisotnih članov, z absolutno večino glasov vseh članov pa o svojem poslovniku, o programskih standardih in programskih zasnovah, o programsko-produkcijskem načrtu, o statutu RTVS in o imenovanju in razrešitvi uprave.

Seje sveta so odprte za vabljene ter predstavnike medijev, svet pa zagotavlja javnost svojega dela z javnimi prenosi sej, pri čemer morajo biti udeleženci seznanjeni, da se seje neposredno prenašajo po medmrežju. Posnetek tistega dela seje sveta, ki se prenaša po medmrežju, je po končani seji dostopen javnosti na portalu MMC RTVS. Izjemoma je mogoče javnost s sej sveta izključiti, kadar gre za obravnavo osebnih podatkov, ki jih kot takšne ščiti zakon ali kadar gre za obravnavo podatkov, katerih razkritje bi lahko škodovalo poslovanju RTVS.