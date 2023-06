Minister za zdravje / »Na zdravstveno reformo sem pripravljen vezati zaupnico«

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je zanikal, da bi na neki točki lahko odstopil in da naj bi to bilo dogovorjeno s predsednikom vlade Robertom Golobom, je pa pripravljen vezati zaupnico na celoten zakonodajni paket zdravstvene reforme

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v pogovoru za spletni portal N1 zanikal, da bi na neki točki lahko odstopil in da naj bi to bilo dogovorjeno s premierjem Robertom Golobom, je pa pripravljen vezati zaupnico na celoten zakonodajni paket zdravstvene reforme. Ampak najprej moramo do tja priti, je dejal in dodal, da namerava biti minister do konca mandata.

"Zakonodajne spremembe morajo biti sprejete in 1. januarja 2025 moramo imeti sprejet drugačen in boljši sistem za ljudi," je na vprašanju glede vezave zaupnice dejal Bešič Loredan.

Za N1 je podrobneje komentiral tudi dogajanje za zidovi Psihiatrične klinike Ljubljana, potem ko je omenjeni portal razkril pričevanja o nasilju. Po njegovih besedah ima zgodba "neslutene razsežnosti", govoril pa je tudi o načrtnem ustrahovanju, na kar so ga osebno opozorile nekatere priče.

Na vprašanje, zakaj je direktorja klinike Bojana Zalarja k odstopu pozval takoj in ni počakal na ugotovitve sistemskega nadzora, je minister odvrnil, da so preučili njegovo komunikacijo potem, ko je zgodba prišla v javnost. Po mnenju Bešič Loredana se mora namreč človek, ki vodi tako pomembno institucijo, odzvati mirno, spoštljivo in če izrazi dvom, mora v ta dvom tudi verjeti ter dokazati, da je pripravljen zadevi priti do dna.

"Direktor je naredil prav nasprotno. Njegovi nastopi so bili blago rečeno zelo ponižujoči. Razlaga o inkviziciji, o tem, da bolniki nimajo prav in da se on s takimi neumnosti ne bo ukvarjal, kar je absolutno nesprejemljivo," je dejal minister za zdravje, ki od novega sveta zavoda pričakuje, da opravi hiter in natančen pregled dogajanja, nato pa ustrezno pozovejo vodstvo k odgovornosti.

O tem, kaj so povedali nekateri ljudje, ki so imeli izkušnje z ljubljansko psihiatrično kliniko in so se odzvali na njegov poziv, je dejal, da zaupnih informacij ne more izdati, očitno pa gre za "načrtno in subtilno ustrahovanje". Kot je dejal, so ljudje izražali predvsem strah, kaj se jim lahko zgodi in tudi nemoč, da so opozarjali na dogodke, pa se ni nič zgodilo.

"Mnogi so pripravljeni tudi pričati, edino kar prosijo, je anonimnost oziroma da jih ustrezno zaščitimo. Videti je že, da vodstvo klinike preko vseh lovk sprašuje, kdo so in kaj so. Očitno gre zelo razsežno in zaprto zgodbo, ki se je zdaj odprla. Naredili bomo vse, da stvari razčistimo, in bomo ljudi po potrebi tudi zaščitili."



Glede trenutnih odnosov s predsednikom strateškega sveta za zdravstvo pri predsedniku vlade Erikom Brecljem, ki že več mesecev opozarja, da na ministrstvu predlogov strateškega sveta ne upoštevajo, je Bešič Loredan za N1 zatrdil, da odnosi med njima niso zaostreni, da pa v zadnjem času resda ne komunicirata veliko, saj sta oba zelo zaposlena.