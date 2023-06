Zelenski / »Rusi bodo odgovarjali za vsako izstreljeno raketo«

Po ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto je umrlo šest ljudi

V ruskih zračnih napadih na mesto Krivi Rog v osrednji Ukrajini je bilo davi ubitih najmanj šest ljudi, več kot 30 je bilo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti. O ruskih zračnih napadih so poročali tudi iz drugih delov Ukrajine.

"Po ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto Krivi Rog je umrlo šest ljudi," je na Telegramu sporočil vodja ukrajinske vojaške uprave v tem mestu Oleksandr Vilkul. Dodal je, da reševalne operacije še potekajo.

Guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak je sporočil še, da je bila v napadu uničena petnadstropna stavba, pri čemer nekaj ljudi ostaja ujetih pod ruševinami, in da je bilo v napadih na dveh drugih lokacijah ranjenih še sedem ljudi.

Na ruske napade v svojem domačem mestu se je odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je na Telegramu izrazil sožalje vsem, ki so izgubili svoje bližnje. Dodal je, da "teroristom ne bo nikoli odpuščeno", ter da bodo "odgovarjali za vsako izstreljeno raketo".

Ukrajinska prestolnica Kijev in drugo največje mesto Harkov na severovzhodu države sta bila prav tako tarči raketnih napadov in napadov z brezpilotnimi letalniki.

"Sile zračne obrambe so uspešno uničile vse sovražnikove rakete in letalnike v zračnem prostoru v okolici Kijeva," je po navedbah AFP sporočila vojaška uprava ukrajinske prestolnice. Dodali so, da za zdaj nimajo informacij o morebitnih žrtvah ali večji škodi.

V Harkovu je bila v napadu brezpilotnega letalnika prizadeta civilna infrastruktura, je povedal župan mesta Igor Terehov. "Po prvih podatkih sta bila poškodovana komunalno podjetje in skladišče, kjer je zaradi eksplozije izbruhnil požar," je dejal.

Opozorila pred zračnimi napadi so se tekom noči oglasila tudi drugod v regiji Dnipropetrovsk, pa tudi v regijah Donetsk in Poltava.

pWmD2BP6lLk