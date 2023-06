Elektro podjetje krivo za požare

Družba za proizvodnjo električne energije PacifiCorp odgovorna za uničujoče gozdne požare v Oregonu leta 2020. Plačati mora več kot 73 milijonov dolarjev odškodnine 17 lastnikom stanovanj.

Porota v ameriški zvezni državi Oregon je v ponedeljek ugotovila, da je družba za proizvodnjo električne energije PacifiCorp odgovorna za uničujoče gozdne požare v Oregonu leta 2020, in ji naložila plačilo več kot 73 milijonov dolarjev odškodnine 17 lastnikom stanovanj, ki so vložili odškodninsko tožbo. Podjetje je nemudoma napovedalo pritožbo.

Lastniki nepremičnin so v skupinski tožbi trdili, da podjetje PacifiCorp med neurjem kljub opozorilom iz malomarnosti ni izklopilo elektrike 600.000 odjemalcem. Zaradi tega so porušeni daljnovodi povzročili več požarov, ki so uničili skoraj 5000 kvadratnih kilometrov površin v Oregonu, požgali 5000 hiš in drugih objektov ter povzročili smrt devetih oseb.

Odvetniki tožnikov so v pisni izjavi odločitev označili za zgodovinsko in dejali, da odpira pot za morebitne nadaljnje podobne tožbe za več milijard dolarjev.

"Podnebne spremembe, zahtevno državno in zvezno upravljanje gozdov ter rast prebivalstva na območju med divjino in mestom so bistveni dejavniki, ki prispevajo k vse večji nevarnosti gozdnih požarov," pa je v odzivu sporočilo podjetje PacifiCorp in zanikalo odgovornost.

Portlandsko elektro podjetje je v lasti investicijskega konglomerata Berkshire Hathaway poslovneža Warrena Buffetta s sedežem v Omahi v Nebraski.

Tveganje gozdnih požarov je za energetska podjetja na ameriškem zahodu vse večje. Družba Pacific Gas & Electric je denimo priznala krivdo v 84 točkah obtožnice, potem ko je njena zanemarjena oprema leta 2018 povzročila požar na območju Sierre Nevade. Takrat je pogorelo skoraj 19.000 hiš in drugih objektov, ogenj pa je povsem uničil mesto Paradise v Kaliforniji.

zwvmdxKRiE4

1XPB95JkVME