Potrošniki / Pogostejši so nakupi cenejših izdelkov in nakupovanje v cenejših trgovinah

Med potrošniki v regiji Jugovzhodne Evrope se umirjajo negativna pričakovanja, ob čemer Valicon na podlagi četrtletne raziskave Nova normalnost pričakuje postopno vračanje optimizma in povečanje obsega potrošnje. Kot so zapisali, so se potrošniki privadili na nove razmere in so v skladu s temi prilagodili potrošnjo.

Znižuje se predvidena potrošnja v kategorijah kot so naročanje hrane, nakupovanje športne opreme ter opreme za dom (razen v Srbiji). Na Hrvaškem in v Sloveniji potrošniki načrtujejo manj obiskovanja barov in restavracij ter obiskov prireditev. V BiH pa narašča delež tistih, ki so zmanjšali obseg varčevanja, so strnili izsledke najnovejše raziskave.

Višanje cen je sicer pri zadnjem merjenju v Sloveniji in Srbiji izpostavljeno v najmanjši meri do sedaj. Pri Valiconu postopoma pričakujejo tudi rast obsega trošenja. Z izjemo Slovenije pri nakupovanju obleke in obutve, v BiH in Srbiji pri obiskovanju barov in restavracij, v Sloveniji in Srbiji pa tudi pri potovanjih oziroma počitnicah.

V prihodnje lahko pričakujemo bolj optimističen pogled na finančno stanje, v Sloveniji in Srbiji je optimizem moč zaznati tudi pri varčevanju, so dodali.

V Sloveniji se je opazno znižal delež tistih, ki zaznavajo občutno povišanje cen. Teh je sicer še vedno več kot polovica, 58 odstotkov, a to je za 15 odstotnih točk manj kot v prvem četrtletju letos oziroma za 21 točk manj, kot v zadnjem četrtletju lani.

Manjši vpliv cen energentov in pogonskih goriv na delež razpoložljivih denarnih sredstev umirja krčenje potrošnje na najnujnejših izdelkih in storitvah, med katere sodijo tudi počitnice, postopno sproščanje potrošnje se lahko pričakuje tudi v drugih kategorijah izdelkov in storitev, so sklenili pri Valiconu.

Valicon je raziskavo med 19. in 22. majem letos opravil v BiH, na Hrvaškem, v Srbiji in Sloveniji. V Sloveniji je sodelovalo 517 anketirancev, raziskavo izvajajo v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si.