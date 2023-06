Trump se je predal sodišču in se izrekel za nedolžnega

Obtožnica nekdanjemu predsedniku ZDA v 37 točkah očita kazniva dejanja v zvezi z zaupnimi dokumenti, ki jih je odnesel iz Bele hiše in jih ni hotel vrniti vladi

Po spletu in družbenih omrežjih so ponovno zaokrožile lažne fotografije aretacije Donalda Trumpa, ki so bile ustvarjene s pomočjo umetne inteligence (AI)

Bivši predsednik ZDA Donald Trump se je danes na zveznem sodišču v Miamiju na Floridi predal oblastem zaradi obtožnice, ki mu v 37 točkah očita kazniva dejanja v zvezi z zaupnimi dokumenti, ki jih je odnesel iz Bele hiše in jih ni hotel vrniti vladi.

Pred sodiščem se je zbralo nekaj deset Trumpovih podpornikov v rdečih pokrivalih in z zastavami. Protestniki so glasni, vendar mirni. Prišlo je tudi nekaj Trumpovih nasprotnikov in skupini sta se medsebojno provocirali, vendar nasilja ni bilo.

Okrog poldneva je bilo nekaj preplaha, ker so policisti odkrili računalniški monitor z zmerljivko na račun "komunističnih" medijev, zaradi česar so na kratko izpraznili sodišče, dokler niso ugotovili, da ni nevarnosti.

Trumpu so po izjavi zveznih šerifov na sodišču vzeli prstne odtise, za kartoteko pa ga niso fotografirali, temveč so uporabili eno od njegovih javnih fotografij. Kasneje se je seznanil z obtožnico in izrekel za nedolžnega.

S sodišča načrtuje polet v New Jersey, kjer bo v svojem klubu za golf v Bedminstru praznoval 77. rojstni dan, ki ga ima v sredo. Tam bo imel tudi govor o primeru.

Poleg Trumpa je zvezna obtožnica doletela tudi njegovega pribočnika Walterja Nauro, ki mu je pomagal skrivati zaupne dokumente na posestvu Mar a Lago na Floridi. Trump sicer kazenske ovadbe opredeljuje kot politični napad.

