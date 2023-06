Visokošolski sindikat / Nadaljevanje celodnevne stavke

Po torkovem osrednjem shodu bodo stavkovne aktivnosti danes potekale po posameznih fakultetah

Stavka učiteljic in učiteljev, 14. marca 2018

© Gašper Lešnik

Visokošolski sindikat nadaljuje celodnevno stavko na vseh treh javnih univerzah. Po torkovem osrednjem shodu bodo stavkovne aktivnosti danes potekale po posameznih fakultetah. Osrednja zahteva ostaja odprava plačnih nesorazmerij, stavkajoči še posebej opozarjajo na razvrednotenje dela in prenizka plačila zaposlenih na delovnih mestih v skupini J.

Predsednik visokošolskega sindikata Gorazd Kovačič je na torkovem osrednjem stavkovnem shodu na ljubljanski fakulteti za družbene vede vladi očital podcenjujoč odnos do delavcev z univerzitetno izobrazbo, na katerih stoji in pade ves delovni proces. Vladna ponudba visokošolskim učiteljem sicer ni slaba, je priznal Kovačič, a opozoril na problem vrednotenja ostalih delovnih mest v visokem šolstvo, torej delovnih mest visokošolskih sodelavcev, denimo lektorjev, bibliotekarjev, informatikov, računovodskih delavcev in delavcev v strokovnih službah.

V sindikatu tako vladi očitajo tudi "trmarjenje", da ne pristane na odpravo 15 let starih plačnih krivic določenim poklicnim skupinam. "Kako je mogoče, da vlada priznava, da so v javnem plačnem sistemu nastala nesorazmerja do zdravstva v velikosti štirih plačnih razredov, vendar strokovnim delovnim mestom na univerzah ponuja samo en plačni razred. Kako je mogoče, da našim strokovnim delavcem ponuja en plačni razred," se je ob tem vprašal predsednik visokošolskega sindikata. Sledenje po njegovem prepričanju ni problem financiranja, temveč principov. Primakniti bi namreč morali le še milijon evrov, kar predstavlja promil proračuna ministrstva za visoko šolstvo, ki ga vodi Igor Papič, je prepričan Kovačič.

Na pogajanjih je po njegovih besedah težava tudi, da vladna stran postavlja vedno nova pričakovanja in zahteve. Tako na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije kot tudi na ministrstvu za javno upravo pa poudarjajo, da plačne zahteve rešujejo v okviru krovnih in stebrnih pogajanj. Kot vsako sredo, se bo tako tudi danes sestala delovna skupina za steber izobraževanja, raziskovalne dejavnosti in kulture.

Visokošolski sindikat je sicer nadaljevanje stavke napovedal v sredini maja. Celodnevno stavko so za tem izvedeli 30. maja, dan za tem pa z vladne strani prejeli predlog sporazuma, ki pa ga je Kovačič označil kot "žaljivo nizko ponudbo". Zaposleni v visokem šolstvu so tako celodnevno stavko nadaljevali v torek in danes.

Celodnevna stavka predvideva, da na javnih univerzah tudi tokrat pedagoški proces odpade, prav tako izpiti, kolokviji, zagovori zaključnih del in uradne ure v strokovnih službah. Na nekaterih fakultetah so sicer že v torek izpiti potekali.