Napetosti med ZDA in Kitajsko / »Jasno je, kdo je odgovoren«

Ameriški zunanji minister s kitajskim kolegom o težavah in izzivih med državama

Ameriški zunanji minister Antony Blinken se je danes po telefonu pogovarjal s svojim kitajskim kolegom Qin Gangom. Ta je opozoril na težave in izzive, s katerimi se državi soočata v medsebojnih odnosih, medtem ko je Blinken, ki naj bi v nedeljo obiskal Peking, izpostavil potrebo po ohranjanju odprtih kanalov komuniciranja.

Odnosi med Kitajsko in ZDA so od začetka leta naleteli na "nove težave in izzive", je glede na navedbe Pekinga v pogovoru opozoril Gang. "Jasno je, kdo je odgovoren," je dejal in Washington pozval, naj se več ne vmešava v notranje zadeve Kitajske ter spoštuje temeljne zahteve Kitajske, vključno z vprašanjem Tajvana.

"Kitajska je vedno obravnavala kitajsko-ameriške odnose v skladu z načelom medsebojnega spoštovanja, mirnega sobivanja in sodelovanja v dobro obeh strani," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pogovor je potrdil tudi Blinken, ki je na Twitterju pojasnil, da sta govorila o "prizadevanjih za ohranitev odprtih kanalov komunikacije, pa tudi o dvostranskih in globalnih vprašanjih".

Po besedah tiskovnega predstavnika State Departmenta Matthewa Millerja je Blinken poudaril pomen tovrstnih kanalov za odgovorno upravljanje odnosov med državama in v izogib konfliktom. ZDA bodo še naprej po diplomatski poti opozarjale na težavna področja, prav tako pa na področja potencialnega sodelovanje, naj bi še dejal Blinken.

V nedeljo naj bi Blinken kot prvi ameriški zunanji minister po Miku Pompeu oktobra 2018 obiskal Peking. Po nenadni odpovedi že februarja predvidenega obiska naj bi želel pomiriti številne napetosti med državama, ki segajo od kitajskega stališča do ruske agresije v Ukrajini do trgovinske vojne med državama in Tajvana, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja.

4GLDLZp2VdQ

D2p2MoX7UF0