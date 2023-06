Zaradi krize financiranja bo brez hrane več milijonov ljudi

Združeni narodi (ZN) bodo za polovico zmanjšali pomoč v hrani za Sirijo, kjer se na njih zanaša od 2,5 od 5,5 milijona ljudi

Združeni narodi bodo pomoč v hrani za Sirijo zmanjšali za približno polovico. Kot je v torek sporočila pristojna agencija ZN, Svetovni program za hrano (WFP), bo zaradi krize financiranja brez primere primorana ustaviti pomoč za 2,5 od 5,5 milijona ljudi, ki se za osnovno oskrbo s hrano zanašajo nanje.

Odločitev so sprejeli, po tem ko so izčrpali vse druge možnosti. Svoje vire, ki da so izjemno omejeni, nameravajo v prvi vrsti nameniti "trem milijonom Sircev, ki se brez pomoči v hrani ne morejo prebiti iz enega tedna v drugega". Če bi pomoč še naprej nudili 5,5 milijona ljudem, bi jim do oktobra zmanjkalo hrane, so sporočili.

"Namesto da bi okrepili pomoč ali vsaj dohajali vse večje potrebe, se soočamo z žalostnim scenarijem, po katerem moramo pomoč odvzeti ljudem, prav ko jo najbolj potrebujejo," je v izjavi sporočil predstavnik WPF v Siriji Kenn Crossley.

Kot je poudaril, je nadaljnje manjšanje velikosti obrokov nemogoče, zatorej je edina možnost zmanjšanje števila prejemnikov.

V Siriji je vojna izbruhnila pred 12 leti, ko je predsednik Bašar al Asad nasilno zatrl mirne protivladne proteste. To se je nato stopnjevalo v krvav konflikt, v katerega so se vpletle tudi tuje sile in džihadisti.

V nasilju je doslej umrlo več kot pol milijona ljudi, več milijonov jih je zapustilo domove. Letos je državo prizadel še hud potres. Še pred njim je po podatkih WFP 12,1 milijona ljudi trpelo lakoto.

Prav danes se sicer v Bruslju začenja dvodnevna konferenca o podpori prihodnosti Sirije in regije, ki jo gosti EU. V ospredju bodo prav humanitarne potrebe države.