Ploskanje finski nuklearki

Ima na Finskem nova nuklearka res zasluge za nizke cene in kaj te pomenijo?

Nova jedrska elektrarna Olkiluoto 3 na Finskem

Zadnji mesec zlasti med zagovorniki jedrske energije odmeva novica, kako so cene električne energije na Finskem strmoglavile, potem ko so sicer s precejšnjo zamudo (13 let) in za občutno višjo ceno (podražitev s treh na 11 milijard evrov) aprila letos vendarle zagnali novo jedrsko elektrarno Olkiluoto 3 (OL3). Cene elektrike so bile aprila v primerjavi z decembrom lani nižje za 75 odstotkov, konec maja pa so padle celo v negativno območje. Kako dogajanje z najbolj svežo jedrsko elektrarno v Evropi vidi Miha Jensterle, vodja projektov v priznanem berlinskem svetovalno-raziskovalnem podjetju adelphi, ki deluje na področjih energije, podnebja, okolja in razvoja?