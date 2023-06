Slab sistem plačevanja za odstranitev kožnih znamenj

En obisk, eno znamenje?

Na spletnih omrežjih se širi informacija, ki problematizira domnevna pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pri odstranitvi kožnih znamenj. ZZZS naj namreč ne bi dovolil odstranitve več kot enega kožnega znamenja naenkrat, čeprav bi bilo to ceneje in čakalne vrste krajše. Eden izmed uporabnikov je tako zapisal: »Zanimiv način delovanja ZZZS: pri odstranitvi sumljivih materinih znamenj ne pustijo odstranitve več kot enega naenkrat. Kljub temu da bi bilo za njih ceneje in veliko manj potratno, predvsem pa bolje za čakalne vrste, če te ne bi prisilili, da greš za vsakega posebej.« Nato je dodal ključnik »mafija«.