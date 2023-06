Kitajska / »ZDA morajo jasno nasprotovati neodvisnosti Tajvana«

Glede vprašanja Tajvana Kitajska ne dopušča prostora za kompromis ali popuščanje, je dejal najvišji kitajski diplomat Wang Yi

Glede vprašanja Tajvana Kitajska ne dopušča prostora za kompromis ali popuščanje, je državnemu sekretarju ZDA Antonyju Blinknu danes v Pekingu dejal najvišji kitajski diplomat Wang Yi. Dodal je, da se morajo ZDA držati načela ene Kitajske in jasno nasprotovati neodvisnosti Tajvana. Blinken se bo danes sestal tudi s predsednikom Xi Jinpingom.

"Glede tega vprašanja Kitajska nima prostora za kompromis ali popuščanje," je besede Wang Yija glede Tajvana povzela kitajska državna televizija CCTV. "ZDA se morajo resnično držati načela ene Kitajske (...), spoštovati suverenost in ozemeljsko celovitost Kitajske ter jasno nasprotovati 'tajvanski neodvisnosti'," je dejal.

Po njegovih besedah morata Kitajska in ZDA izbrati med "dialogom in konfrontacijo, sodelovanjem ali konfliktom". Ob tem je ocenil, da obisk Blinkna poteka v kritičnem trenutku za kitajsko-ameriške odnose. V luči tega je pozval k vrnitvi na "zdravo in stabilno pot", poročajo tuje tiskovne agencije.

Wang Yi je dejal tudi, da imajo ZDA napačno predstavo o Kitajski, kar posledično vodi v "napačno politiko" do njegove države. Dodal je, da mora Washington prenehati s teorijami o kitajski grožnji, odpraviti "nezakonite enostranske sankcije" in ustaviti "zatiranje tehnološkega razvoja" Kitajske. Prenehati morajo tudi z vmešavanjem v kitajske notranje zadeve.

Blinken je na srečanju poudaril pomen "odgovornega upravljanja konkurence" med državama prek odprtih komunikacijskih kanalov in zagotavljanja tega, da konkurenca ne preide v konflikt, poroča britanski BBC.

ZDA se bodo še naprej zavzemale za interese in vrednote Američanov, je besede Blinkna navedel tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller, ki je srečanje ob tem označil za "odkrito in produktivno". Po navedbah State Departmenta je pogovor med diplomatoma trajal tri ure.

Wang Yi je vodja komisije za zunanjo politiko pri centralnem komiteju kitajske komunistične partije, kar pomeni, da je po funkciji tudi nad kitajskim zunanjim ministrom Qin Gangom, s katerim se je Blinken sestal v nedeljo. Tudi ta je v pogovoru izpostavil vprašanje Tajvana, tako on kot Blinken pa sta potrdila, da je bilo srečanje odkrito in konstruktivno.

Gre za prvi obisk Blinkna na Kitajskem, odkar je leta 2021 prevzel položaj, in tudi prvi obisk kakega vodje ameriške diplomacije v Pekingu po letu 2018. Obisk je bil načrtovan že za februar, a so ga v zadnjem trenutku preložili zaradi domnevnega kitajskega vohunskega balona nad ZDA.

Ameriški državni sekretar bo danes zaključil obisk na Kitajskem. Danes ob 16.30 po lokalnem oziroma ob 10.30 po srednjeevropskem času se bo srečal tudi s kitajskim voditeljem Xijem, kar sta potrdili obe strani.

Napetosti med Kitajsko in ZDA segajo od kitajskega stališča do ruske agresije v Ukrajini prek trgovinske vojne med državama in njunega udejstvovanja v indijsko-pacifiški regiji do statusa Tajvana, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja.

