New York / Kocka namesto porušenih stolpnic

Svetovni trgovinski center (WTC) v New Yorku septembra na mestu tragedije "11. september" odpira kulturno dvorano

Po desetletjih načrtovanja in večkratnih zamudah bo kulturna dvorana v newyorškem Svetovnem trgovinskem centru (WTC) septembra le odprla svoja vrata. Center uprizoritvenih umetnosti v obliki kocke (Perelman Performing Arts Center - PAC) bo 19. septembra začel s petdnevnim koncertnim ciklom.

Uprava centra je v sredo sporočila, da so v prvi sezoni med drugim načrtovani predstava igralca Laurenca Fishburna in uprizoritev muzikala Mačke.

Tako kot z ostalo obnovo območja WTC, ki je bilo porušeno v terorističnem napadu 11. septembra leta 2001, se je zamujalo tudi s kulturno dvorano, ki bi morala biti odprta že zdavnaj.

Bila je del glavnega načrta, ki ga je zvezdniški arhitekt Daniel Libeskind zasnoval za celotno območje, zgradil pa naj bi jo njegov kolega Frank Gehry. Toda po številnih zamudah in težavah z denarjem so bili načrti odloženi.

Z donacijami milijarderjev Ronalda Perelmana in Michaela Bloomberga je bila približno 500 milijonov dolarjev vredna stavba vendarle dokončana. Nekdanji župan mesta Bloomberg je potem od pevke Barbre Streisand prevzel tudi vodenje odbora PAC.

Objekt na vogalu ulic Fulton in Greenwich je poimenovan po enem od glavnih dobrotnikov, bankirju in vlagatelju Ronaldu O. Perelmanu. Umetniški del nove dvorane bosta vodila izvršna direktorica Khady Kamara in umetniški direktor Bill Rauch.

Objekt sestavljajo trije glavni uprizoritveni prostori: John E. Zuccotti Theater s 450 sedeži, Mike Nichols Theater z 250 sedeži in Doris Duke Foundation Theater z 99 sedeži. Fleksibilna zasnova omogoča tudi združevanje prostorov tako, da se skupna zmogljivost poveča na 950 sedežev.

V program otvoritvene sezone so poleg Fishburna vključena nekatera druga odmevna imena, kot so koreograf Bill T. Jones, dramatik David Henry Hwang, pesnik Marc Bamuthi Joseph, plesalka in koreografinja Jenn Freeman ter umetnica Laurie Anderson.

