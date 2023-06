Kršitve človekovih pravic / Državni organi ne odgovarjajo ljudem, državljanom

Kaj v letnem poročilu ugotavlja varuh človekovih pravic Peter Svetina

Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo danes predsednici republike Nataši Pirc Musar in predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič predal letno poročilo za leto 2022

© www.varuh-rs.si

Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo danes predsednici republike Nataši Pirc Musar in predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič predal letno poročilo za leto 2022. Svetina ugotavlja, da ostaja neuresničenih še veliko priporočil Varuha iz preteklosti, prav tako poročilo v primerjavi z letom prej ne kaže bistvenega napredka.

Svetina je ob robu sredinega posveta o vprašanju evtanazije za STA dejal, da v letošnjem poročilu nobena stvar ne izstopa. "Ni kakšnih posebnosti, ki bi jih lahko izpostavil," je povedal. Glede na leto 2021 pa "žal ni napredka".

Opozoril je, da je največ kršitev na področju dobrega upravljanja. "To pomeni, da državni organi ne odgovarjajo ljudem, državljanom, da niso njihov servis," je ponazoril. Pogoste so tudi kršitve pravic invalidov in neenakost pred zakonom.

Največ kršitev je varuh ugotovil s strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. "Zanimivo, da so tokrat na drugem mestu med kršitelji lokalne skupnosti, občine in centri za socialno delo," je dejal.

Med torkovo razpravo sveta zagovorništva so člani med drugim ugotovili, da je v Sloveniji vse več primerov, v katerih se ne odloča v največjo korist otrok. Svetina meni, da je to zaskrbljujoče. Dodal je, da so v poročilu opozorili, da je treba otrokov glas najprej slišati. "Po drugi strani pa se morajo organi, ki odločajo o otroku, zavedati, da morajo delovati v otrokovo korist," je še povedal za STA.