Zakol 200.000 govedi za dosego podnebnih ciljev

Boju proti globalnemu segrevanju na Irskem

Na Irskem razmišljajo o možnosti zakola približno 200.000 govedi v naslednjih treh letih, da bi dosegli svoje podnebne cilje v boju proti globalnemu segrevanju, izhaja iz internega dopisa tamkajšnjega ministrstva za kmetijstvo. Irski kmetje pričakujejo, da bo takšen program prostovoljen.

Predsednik irskega združenja dobaviteljev mleka Pat McCormack je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal, da so trenutno načrtovani pogovori med pridelovalci mleka in predstavniki vlade. Kot je ocenil, bo morala irska vlada pokazati zavezanost in predstaviti proračun za financiranje programa zakola. Poleg tega bi bil lahko tak program le prostovoljen, je poudaril.

Vlada bo kmetom ponudila prostovoljne, finančno privlačne možnosti, so za dpa zagotovili na kmetijskem ministrstvu.

Irska agencija za varstvo okolja je nedavno objavila, da država verjetno ne bo dosegla svojih podnebnih ciljev. Eden od teh ciljev navaja, da bi se morali izpusti iz kmetijskega sektorja do leta 2030 zmanjšati za med štiri in 20 odstotki. Na splošno si Irska prizadeva zmanjšati izpuste za 30 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 2005, še navaja dpa.

