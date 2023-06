Uničenje preteklosti / Kulturno bogastvo v veliki nevarnosti

V spopadih med sudansko vojsko ter paravojaškimi silami je bilo uničenih veliko pomembnih kulturnih dobrin države, še več jih je ogroženih

V spopadih med sudansko vojsko ter paravojaškimi silami je bilo uničenih veliko pomembnih kulturnih dobrin države, še več jih je ogroženih. V veliki nevarnosti se je znašlo kulturno bogastvo države, katerega pomembne dele so paravojaške sile v dlje časa trajajočih spopadih že uničile.

Opazovalci primerjajo opustošenje sudanskih knjižnic, muzejev in verskih objektov s talibanskim uničenjem afganistanskih kulturnih zakladov. Nekateri so to že ocenili z besedami, da gre za "uničenje sudanske preteklosti", je poročal nemški spletni portal Deutsche Welle (DW).

V sudanskem mestu Omdurman ob reki Nil je med drugim uničen Center Mohameda Baširja za sudanske študije. Ognjeni zublji niso prizanesli tamkajšnjim številnim rokopisom in redkim knjigam.

Pesnik in član sudanskega društva pisateljev Hamid Bahit je za DW povedal, da Center Mohameda Baširja velja za enega od najpomembnejših virov sudanske pisne dediščine. Vojno pustošenje je prizadelo tudi Narodni muzej v Kartumu, kjer so uničili ali poškodovali številne eksponate. Napadalci niso prizanesli niti mumijam.

Po besedah Bahita so oboroženci uničili tudi redke živalske primerke v Prirodoslovnem muzeju, tarče napadov pa so bile tudi knjižnice in številne založbe.

Zaščita drugih sudanskih kulturnih zakladov je po besedah sudanskega pesnika izjemno težka, če ne celo nemogoča, saj oboroženi pripadniki ne spoštujejo nobenih konvencij. "Mogoče bi lahko intelektualci sprožili kampanjo in poskušali rešiti nekatere kraje in zgodovinsko pomembne spise," je pozval. A številni razstavni predmeti v muzejih so že uničeni, in to je prava katastrofa, je dodal.

Sudan se ponaša z bogato zgodovino. V državi je na primer 200 piramid, skoraj dvakrat več kot v sosednjem Egiptu.

08Hxh-8t9ec

IjMIZGeCZQY