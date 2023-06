Severna Koreja zahteva preiskavo satelita, ki je po izstrelitvi padel v morje

Centralni odbor vladajoče stranke zahteva preiskavo, ob tem pa je ponovil obljubo, da bo Severna Koreja kmalu uspešno izstrelila svoj satelit

Severnokorejska vladajoča Delavska stranka je danes ostro obsodila nedavno neuspešno izstrelitev izvidniškega satelita, ki je kmalu po izstrelitvi padel v morje. Centralni odbor stranke zahteva preiskavo, ob tem pa je ponovil obljubo, da bo Severna Koreja kmalu uspešno izstrelila svoj satelit, je poročala državna tiskovna agencija KCNA.

V poročilu z zasedanja centralnega odbora piše, da je Delavska stranka Koreje "ostro kritizirala uradnike, ki so neodgovorno vodili priprave na izstrelitev satelita" in zahtevala preiskavo tega neuspeha. Obljubila je tudi uspešno izstrelitev v bližnji prihodnosti.

Pjongjang je 31. maja v orbito poskušal poslati izvidniški satelit, vendar je raketa, ki je satelit nosila, kmalu po izstrelitvi padla v morje zahodno od Korejskega polotoka. Tam jo je našla južnokorejska vojska in pobrala del razbitin, s pomočjo katerih si želi pridobiti vpogled v raketni program svoje severne sosede.

Izstrelitev so poleg Južne Koreje obsodile še ZDA in Japonska, saj je Severna Koreja s tem kršila resolucijo ZN, ki ji prepoveduje kakršnekoli preizkuse z uporabo tehnologije balističnih raket. Po navedbah strokovnjakov se namreč razvoj medcelinskih balističnih raket ter zmogljivosti za izstrelitev raket in satelitov v vesolje precej prekrivata, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Resolucije ZN Severni Koreji prepovedujejo preizkušanje balističnih raket vseh dosegov, ki so lahko opremljene tudi z jedrsko konico. Letos je sicer država izvedla že več raketnih preizkusov, vključno z aprilsko izstrelitvijo medcelinske balistične rakete na trdo gorivo. V odgovor je Južna Koreja okrepila obrambno sodelovanje z ZDA.

