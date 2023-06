»Samo dva spola« / Nasilje in nestrpnost na Paradi ponosa

Janez Janša že vrsto let prakticira homofobno agendo svojega velikega brata Viktorja Orbana, s katero je Madžarska dodobra zastrupljena

Razbito okno, na katerem so v Pritličju izobesili mavrično zastavo.

Letošnja Parada ponosa v Ljubljani, na njej je bilo okoli 3500 ljudi, ni minila brez nasilja. Neznani storilec je zalučal steklenico v okno lokala Pritličje v središču mesta, kjer je bila izobešena mavrična zastava. Kasneje je prišlo do fizičnega napada. Ob ulicah so poskušali udeležence provocirati člani podmladka Janševe SDS z bibličnim argumentom, da »obstajata samo dva spola« – in pika. Zala Klopčič, njihova aktivistka in influenserka, je na ulici dokazovala, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, kar pomeni, da je ustvaril pač moškega in potem še žensko. Vse ostalo je strahovita propaganda, zaradi česar velja podpreti kampanjo o »dveh spolih in eni resnici«, kot pravi. In kot je poudarila, je resnica o dveh spolih kakopak znanstvena.

Politična agenda ni nova, Janez Janša že vrsto let prakticira homofobno agendo svojega velikega brata Viktorja Orbana, s katero je Madžarska dodobra zastrupljena. Po napadu neonacistov z baklami in kamenjem na Cafe Open leta 2009, če vseh kasnejših verbalnih in fizičnih napadov na LGBTIQ+ osebe niti ne omenjamo, smo se leta 2023 znašli v nevarnem položaju, ko se stanje sovražnosti hitro normalizira. Takrat je Janša bil celo sposoben obsoditi nasilje, danes njegov strankarski podmladek na ulici ustavlja parado z načrtovanimi provokacijami. Javno spodbujanje sovraštva se je znova materializiralo v razbitem oknu z mavrično zastavo, so ob dogajanju komentirali dogajanje v Pritličju. Policija nasilnike še išče.

Zloveščost tega trenutka

Pričakovali bi, da se bo zganila politika. Sploh ker je predsednik vlade napovedal vojno zoper sovražni govor. Pogrešali smo odziv ministrice za pravosodje in notranjega ministra. Oglasila se je le poslanka stranke Levica, Nataša Sukič, in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Premier je očitno preveč zaposlen, da bi spremljal dogajanje, njegova stranka tudi. Mitja Blažič, dolgoletni aktivist in v preteklosti že kruta žrtev tovrstnih napadov, je ogorčeno zapisal: »Razbito steklo v Pritličju, mulci na motorjih kričijo ‘jebem vam mater pedersku’, pretepena punca z mavrično zastavo na Bavarcu, skupina mladih z dvignjenimi sredinci prav tam, protestniki anti-LGBT kampanje podmladka SDS na Slovenski, novice o verbalnem in fizičnem nasilju na socialnih omrežjih vso noč, zažgane mavrične zastave, javno priznanje t. i. Rumenih jopičev, da so organizirali napade na udeleženke_ce parade … toliko nasilnih homofobnih in transfobnih prizorov na Ljubljana Pride in toliko policije nisem videl od 2001, ko smo prvič korakali. Zlovešč občutek me je spremljal ves večer in prvič sem si z obraza zbrisal mavrico, ko sem odhajal s Kongresnega. To se meni ne zdi naključje.«

Parada izprijenosti in pedrski deci

Ob opisanem dogajanju je Dominik Štrakl, pred kratkim celo šef Janševega podmladka, grobo komentiral: »Gre za parado izprijenosti. Pri tem je potrebno povedati nekaj. Mogoče je v preteklosti res šlo za pravice homoseksualcev, a je to preraslo v norost brez primere.«

Urban Purgar, najbolj znan rumeni jopič in promotor Generacije identitete, ki se iskreno navdušuje nad Hitlerjem, Aleš Hojs pa nad njim kot pravcatim biserom, je na tviterju več dni skupaj nenehno provociral: »Sicer pa ob ogledu posnetka je vsem jasno, da je napadalec vaš. Noben normaln dec ne vrže stvari tko pedrsko kot ta na posnetku.«

»LGBT je treba zakonsko prepovedat. Čimprej.« je apeliral in k temu dodal: »Narod vas ne prenese. Ne vsiljujte se nam ali pa nosite posledice tega vsiljevanja.« S svastikami potetovirani neonacisti so se ideološko znašli na skupnem bregu s stranko SDS, zato res ni presenečenje, če je ta začela izdajati manifeste skrajnih desničarjev, minister Vasko Simoniti pa je Purgarjevemu društvu, ki jih je založilo, na tej podlagi celo podelil posebni društveni status. Še več, njegov medij z naslovom Slovenska nacionalka agencija je Janševa vlada vpisala v razvid medijev. Na njem pogosto objavljajo rasistične zapise. Na socialnih omrežjih so rumeni jopiči tokrat izpeljali nekakšno samoovadbo skozi pojasnilo, da je »deset naših fantov« grabilo mavrične zastave, česar naj bi se udeleženci parade ustrašili.

Objava Rumenih jopičev

Nobenega dvoma ni več, da so se, sodeč po lastnem razkritju pri SDM in rumenih jopičih, organizirano pripravili na dogodek z namenom aktivnega nastopa, s katerim bi zmotili njegovo mirno izvedbo.

Slovenec se rodiš

Purgar ni bil edini, ki je na socialnih omrežjih homofobno hujskal. Samo Šket se na tviterju predstavlja kot »primitivni skrajnež« in »zanikovalec holokavsta«, slovensko staroverstvo pa razglaša za »mojo rodno vero«. Še več, ima se za zgodovinskega patriota, kajti »Slovenec ne postaneš, Slovenec se rodiš!«. Njegov profil je poln antisemitskih in homofobnih poudarkov, kakršne premore tudi Matjaž Planinšec: »Poanta je v perverznosti in izrojenosti, ki z ljubeznijo nima prav nikakršne veze in je nikoli ni bilo.« Tudi on se ogreva za tezo o »judeo-globalistični oligarhiji« in ob paradi sprašuje: »Koga so pedri premagali, kajti za zmago nujno potrebuješ poražence?!«

Nekoga, ki se podpisuje kot »Slovenski sin«, citirajo vsi, sploh pa krogi stranke SDS: »Razlog, zakaj se nikoli javno ne omenja ali promovira očetov LGBT ideologije. Ker bi bili danes vsi v zaporu zaradi spolne nedotakljivosti zoper mladoletne osebe.«

Logika zrcalnega pripisa

V podmladku SDS se pri starih hitro učijo vseh propagandnih trikov in manipulacij, zato so se hipoma razglasili za žrtev. Svojo provokacijo so skozi zrcalni prepis (»Kar počneš drugim, razglasi za početje drugih, sebe pa za žrtev«) zapisali v svarilu, kjer sebe vidijo kot tarčo LGBTIQ+ nestrpnosti, ne pa kot njene nosilce:

»Obžalovanja vredno je, da se dogodki, ki naj bi slavili svobodo in raznolikost, sprevračajo v prizorišča sovraštva in nasilja. To kaže na pomanjkanje tolerance in strpnosti, kar bi morali prav vsi udeleženci parade izražati. Poudariti je treba, da svoboda izražanja in mnenja velja za vse ljudi, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali prepričanja. Sprejemanje in strpnost bi morala veljati za vse, ne samo za tiste, ki se identificirajo kot člani #LGBT skupnosti. Ravnanje udeležencev Parade ponosa, ki so agresivno napadali člane SDM, je nesprejemljivo in izraža nestrpnost do različnih stališč.«

Hojs in logika zrcalnega pripisa: SDM se razglaša za žrtev

© Twitter

Ob tem so objavili kratek video, v katerem dva udeleženca kažeta nezadovoljstvo nad njihovo »strpno« akcijo, nekaj njih pa se jim roga. Žal je Parada ponosa v Ljubljani letos pokazala, da se homofobni ekscesi skozi leta krepijo, namesto da bi nazadovali. Z njimi se ustvarja ozračje ustrahovanosti in izključenosti, nasilje prispeva k negativni atmosferi in nespoštovanju človekovih pravic. Pričakovali bi, da se spodbude ozaveščenosti in strpnosti v slovenski družbi krepijo, ne pa nazadujejo.

Ob tolikšnem medlem odzivu politike si ne moremo obetati nič dobrega. Ironično se vse dogaja pod vlado, ki je nekaj časa poskušala dati vedeti, da jo stopnje sovraštva v družbi iskreno motijo. Očitno ne dovolj.

