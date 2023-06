»Uvedba enotne vozovnice je korak v pravo smer«

V Sloveniji je z junijem na voljo nova vseslovenska vozovnica

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko, neformalnem združenju organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji, pozdravljajo uvedbo enotne vozovnice za linijski potniški promet z izjemo mestnega. Po njihovem mnenju gre za korak v pravo smer, imajo pa niz dodatnih priporočil za boljši javni promet.

V Sloveniji je z junijem na voljo nova vseslovenska vozovnica, s katero je mogoče za 70 evrov mesečno ali 560 evrov letno uporabljati ves linijski potniški promet v državi z izjemo mestnega.

V Koaliciji za trajnostno prometno politiki ocenjujejo, da je uvedba vozovnice korak v pravo smer k doseganju zastavljenih podnebnih ciljev Slovenije. Kot pozitivno vidijo, da je vozovnico mogoče uporabiti tako za vlake kot tudi avtobuse, da je uporaba vozovnice možna po celotni državi, da je vozovnica cenovno bolj ugodna in dostopna in da s tem v Sloveniji sledimo dobrim praksam iz tujine glede integracije javnega potniškega prometa in njegove cene.

"Večja cenovna privlačnost javnega potniškega prometa pa obenem pomeni tudi večjo odgovornost upravljanja javnega potniškega prometa," so v imenu koalicije v sporočilu za javnost zapisali pri društvu Cipra Slovenija.

Tako so prepričani, da je glede na obremenjenost nekaterih mest, še posebej Ljubljane, z dnevnimi migracijami in glede na veliko število opravljenih kratkih potovanj z avtomobilom nujno čim prej vključiti mestni potniški promet v enotno vozovnico.

Obenem opozarjajo, da je frekvenca prevozov z javnim linijskim prometom še vedno prenizka in preslabo usklajena med različnimi ponudniki, da je treba skrajšati prestopni čas, še posebej med vlakom in avtobusom ter med medmestnim in mestnim prometom, in da je na določenih linijah večje povpraševanje potnikov, kot je zmogljivosti sedežev avtobusa.

Priporočajo tudi, da bi bilo v času turistične sezone dobro povečati število linij in uvesti dodatne, da bi bilo smiselno tudi doplačila za vlake višjega razreda vključiti v enotno vozovnico in da bi bila dobra rešitev uvedba maksimalnega plačila dnevnega, tridnevnega, tedenskega in mesečnega zneska.